Update 19:28 - We staan hier echt helemaal voor niks he

Update 19:29 - Floor Bremer: Over twee minuten zijn we live. Zou wel fijn zijn

Update 19:30 - Ik heb geen rug als een banaan ofzo was het toch

Update 19:32 - De camera weegt, wat zal het zijn, dertien of veertien kilo

Update 19:32 - Floor Bremer heeft het over de Google Glass. Nu gaat het over Kevin Hofland

Update 19:33 - Nee die komt niet uit Helmond. Wim Daniels komt uit Aarle-Rixtel

Update 19:33 - Iets met een visboerin uit Spakenburg (Tom Staal heeft het met Jaïr over voetbal)

Update 19:37 - Elodie is in beeld. NIET IN JE NEUS! Het geluid is ook heel goed te horen

Update 19:41 - Jef kom eens

Update 19:44 - Ik hoor net dat iemand met blauwe zwaailichten is weggereden / Ja het zou kunnen hij heeft een andere uitgang / Twee bronnen

Update 19:45 - Ja kunnen we die Ashwinnn euhhhh (= persmannetje PVV)

Update 19:49

Update 19:53 - Weten jullie of Wilders er nog is jongens? Hee er komt wel koele lucht euhhhh

Update 19:55 - DE DEUR GAAT OPEN! Oh jammer het zijn twee kneuzen. WETEN JULLIE OF WILDERS ER NOG IS JONGENS? / Voor jullie een vraag, voor ons een weet / KARMA IS A BITCH

Update 19:57 - Jaïr komt het beeld in scharrelen. Hier? Hier? Ja daar dude

Update 20:00 - Boeeehhhhhh NPO-cameraman heeft geluid weggedraaid. GEEF ONS GELUID KEREL

Update 20:01 - We moeten visueel. Alle journalistjes zitten de godganse tijd op hun telefoontjes te klooien. Zeker die Ashwin van de PVV appen. Maar die reageert toch niet. Zelfs niet als je hem een ton geeft

Update 20:02 - GELUID IS TERUG

Update 20:03 - Hij komt over 5 minuten (!)

Update 20:05

Update 20:06 - Twee beveiligers door de deur. Meneer komt eraan

DAAR IS WILDERS

Update 20:10 - Wilders: "Geen aangenaam gesprek. Dit ziet er niet goed uit."

Update 20:11 - "We gaan er een nachtje over slapen. Maar dit ziet er niet goed uit."

Vraag: overweegt u uit het kabinet te stappen? "Laten we morgen afwachten, maar het ziet er niet goed uit."

Einde liveblog.

