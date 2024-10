Even kijken

Kabinet-Schooffie gaat het natuurlijk niet lang volhouden dus dan is het de vraag: met welke slogans lopen de oppositiepartijen op dit moment rond?

D66 - Nederland verdient beter, er is een alternatief

Wél een actuele slogan, óók typisch D66. Eerst schoppen tegen de ander, pas daarna zelf iets goeds bedenken. Daarom ging het in tijden van Pechtold ook (even) leuk, omdat hij zo goed kon zeiken op Wilders

PvdA - Tijd voor actie!

Doen alsof de PvdA weer een actiepartij is, en niet is gekaapt door volgevreten beroepspolitici, regenten, politieke pakhuisdino's (PvdA) of havermelkyuppen, hele en halve communisten, radicalen, gekkies en boomklevers (GroenLinks)

GroenLinks - Samen verandering mogelijk maken

Door dingen te verbieden

CDA - Een fatsoenlijk land

Tussen al die gekken daar in Den Haag is Henri Bontenbal weliswaar een baken van fatsoen, maar hij is ook stekeblind en heel erg christelijk

SP - SLUIT JE AAN BIJ JIMMY DIJK EN DE SP!

Slim, varen op de Dijk-train. Inderdaad een aimabelere rover dan Lilian Marijnissen, maar wat die partij nou precies WIL, of waar ze voor staan, dat weet eigenlijk niemand meer

Hezbollah Nederland - Help Denk groeien

ALLAHHHH AKBARRRRRRRR

Diertjes

Geen slogan. Op de site staat nog iets met Prinsjesdag, maar het is vandaag natuurlijk Dierendag, dus die zitten met Fluffer & een pot pindakaas op de bank

VOLT - De enige echte Europese partij

Nou en precies daarom pakken ze zo weinig stemmen. Én omdat Laurens Dassen nogal een saaie padelspeler is

JA21 - Rechte koers, realistische plannen!

Maar ja, dat was al de verkiezingsslogan, dus nu moeten we ze helpen op te staan als alternatief voor de vvd/PVV. "DJ Jopie draait alleen in de discotheek" ofzo

SGP - Woord houden

Woord houden, Jezus, woord van God, vrouwen achter het aanrecht, Nunspeet, u kent het wel

ChristenUnie - Geef geloof een stem

Sinds de geboorte van Jezus is 'geef geloof een stem' de slogan van de ChristenUnie en precies dat maakt van deze club de elfde plaag van de Tweede Kamer. Je moet geloof namelijk geen stem geven, maar bestrijden

Dat waren alle oppositiepartijen, we hebben 0 partijen gemist