Heel interview met Caroline van der Plas in het AD over de formatie en de onderste steen wordt op hoogwaardige wijze boven gehaald door 's lands interviewende voorhoede, Verweij & Hoedeman: waarom de fok had jij een ei in je bh? Zegt die vrouw: "'Ik stond nog even met Geert te praten. En ik stop dat ei in mijn bh'. Ze grijpt naar haar boezem en zegt: 'Zoals ik nu bijvoorbeeld Fisherman’s Friends in mijn bh heb'." De bh van Caroline van der Plas is een doos van Pandora. De schatkamer van de Dom van Aken. De klapdeuren naar de Droomvlucht. Een wonderlamp. Als je over de bh van Caroline van der Plas wrijft blijkt er een parallelle wereld achter te zitten. Een upside down. Nu MOETEN we raden. Wat zit er in godsnaam nog meer in de bh van Caroline van der Plas? Haring met slagroom? Doperwten? Krat pils? Een mediumrare gebakken biefstuk? Het complete achterhuis van Anne Frank?