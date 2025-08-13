achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

zoeken

50Plus heeft al hele ochtend nieuwe lijsttrekker, nog steeds geen ruzie

WAT

De hartkwaal onder de politieke partijen heeft een nieuwe lijsttrekker. Oud-politieboer Jan Struijs gaat 50Plus lijden, inderdaad met lange ij. Het bijzondere aan dit verhaal is dat de aankondiging over Struijs hedenochtend in de media verscheen en dat op het moment van dit schrijven de pleuris NOG STEEDS NIET is uitgebroken bij 50Plus. Dat lijkt ons een nieuw wereldrecord pais en vree - geen 80-plusser die woedend naar de media is gerend of een partijpipo die met veel bombarie afscheidingsbeweging Lijst Tena Lady in de markt gooit. Het vormen van kampen duurt bij de pensioenvertragers doorgaans minder dan een week (kamp advocaat met of zonder slagroom, kamp sjoelschijven op het middenbalkje of naast de bak, enz.) dus we spreken elkaar over een paar dagen weer!

SJOELPOLL

De oplossing

Tags: 50 plus, politiek, jan struijs
@Mosterd | 13-08-25 | 10:30 | 77 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

LIVEBLOG. Extra ministerraad na kabinetsval

Gezellig vergaderen in het Catshuis: wilt u koffie of thee?

@Dorbeck | 03-06-25 | 13:12 | 622 reacties

LIVEBLOG. Ondertussen bij DE DEUR

KABINET WANKELT +++ GEERT WILDERS PESSIMISTISCH +++ "Dit ziet er niet goed uit"

@Mosterd | 02-06-25 | 19:27 | 454 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.