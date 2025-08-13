De hartkwaal onder de politieke partijen heeft een nieuwe lijsttrekker. Oud-politieboer Jan Struijs gaat 50Plus lijden, inderdaad met lange ij. Het bijzondere aan dit verhaal is dat de aankondiging over Struijs hedenochtend in de media verscheen en dat op het moment van dit schrijven de pleuris NOG STEEDS NIET is uitgebroken bij 50Plus. Dat lijkt ons een nieuw wereldrecord pais en vree - geen 80-plusser die woedend naar de media is gerend of een partijpipo die met veel bombarie afscheidingsbeweging Lijst Tena Lady in de markt gooit. Het vormen van kampen duurt bij de pensioenvertragers doorgaans minder dan een week (kamp advocaat met of zonder slagroom, kamp sjoelschijven op het middenbalkje of naast de bak, enz.) dus we spreken elkaar over een paar dagen weer!