Lollig. Hugo de Jonge over 'politiek cynisme'
KOM NOU
Ja sorry hoor maar dit gaan we dus helemaal niet kijken. Als we de kop lezen (Hugo de Jonge: 'Politiek cynisme moet worden doorbroken') weten we al genoeg. Hugo de Jonge functioneerde jarenlang als de zaadleider van het politiek cynisme. Een van de manen die maar wat graag om de zon draaide, in een luguber spel van ondoorzichtige structuren, gore leugens, weglakken, politieke doctrines, selectief vergeten van actieve herinneringen, strategisch manoeuvreren, moedwillig manipuleren, volksverlakkerij, eigenbelang en minachting. En DIE Hugo de Jonge mag nu opdraven om te kletsen over een nieuw kabinet dat hopelijk 'maximaal contrasteert met wat we de afgelopen jaren hebben gezien'. Het is goed met je hoor, Hugo.
