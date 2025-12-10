achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Lollig. Hugo de Jonge over 'politiek cynisme'

KOM NOU

Ja sorry hoor maar dit gaan we dus helemaal niet kijken. Als we de kop lezen (Hugo de Jonge: 'Politiek cynisme moet worden doorbroken') weten we al genoeg. Hugo de Jonge functioneerde jarenlang als de zaadleider van het politiek cynisme. Een van de manen die maar wat graag om de zon draaide, in een luguber spel van ondoorzichtige structuren, gore leugens, weglakken, politieke doctrines, selectief vergeten van actieve herinneringen, strategisch manoeuvreren, moedwillig manipuleren, volksverlakkerij, eigenbelang en minachting. En DIE Hugo de Jonge mag nu opdraven om te kletsen over een nieuw kabinet dat hopelijk 'maximaal contrasteert met wat we de afgelopen jaren hebben gezien'. Het is goed met je hoor, Hugo.

Eigenwijs?

Tags: hugo de jonge, politiek cynisme, politiek
@Mosterd | 10-12-25 | 10:30 | 227 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

LIVEBLOG. Extra ministerraad na kabinetsval

Gezellig vergaderen in het Catshuis: wilt u koffie of thee?

@Dorbeck | 03-06-25 | 13:12 | 622 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.