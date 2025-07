Vroeger (zeg maar tot gisteren) dachten wij dat zomaar 9 miljoen verdienen aan een deal met de overheid zonder zelf enig risico te lopen je in dit land tot een crimineel maakt. Maar nu weten we dat eigenlijk niet zo zeker meer. Ga maar na. Het ministerie van VWS was midden in de coronacrisis helemaal niet bezig met de vraag of er nou mondkapjes werden gekocht van een stichting of van een BV, het ministerie was alleen maar bezig met Nederland het imago van Hugo de Jonge redden, en als het ministerie daarvoor Sywert aan de binnenkant van de tent moest hebben, dan moest dat maar. Aan de andere kant blijken de appjes van Sywert zijn kompanen nou niet bepaald het soort appjes van iemand die netjes en integer handelt om Nederland door een gezondheidscrisis te helpen, maar zoals rechter Jacco Jansen vorige keer al zei: "Het gaat hier uitsluitend om de vraag of VWS is opgelicht en dus niet, en dat onderstreep ik, vetgedrukt, of het moreel verwerpelijk is om met een kletsverhaal miljoenen te verdienen tijdens een pandemie". Hoe dan ook, vandaag weer regiezitting, Sywert wil heel graag iets zeggen maar dan wel achter gesloten deuren, wat wel een beetje gek is want Sywert is nog steeds de hele dag over van alles en nog wat aan het twitteren, en Bart Mos ook want di is: erbij.

UPDATE: Sywert blijkt iets achter gesloten deuren te wille zeggen over zijn persoonlijke omstandigheden. Dat mag. Iedereen moet nu de zaal verlaten, behalve Sywerts moeder.

UPDATE: Kennelijk willen de advocaten van Van Lienden dat er nog meer achter gesloten deuren wordt behandeld, en verzetten de advocaten van de Stichting Hulptroepen (waar de drie ontslagen zijn) zich daartegen. Rechters trekken zich nu terug voor overleg.

UPDATE: Verzoek wordt ingewilligd, nu moet iedereen weer naar buiten, inclusief Sywerts moeder "die zich op de gang op luide toon ergert aan de berichtgeving in de media over haar zoon. Camille van Gestel ontfermt zich over haar."