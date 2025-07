Geen mens is illegaal, maar een wolf kan dus wel illegaal zijn, zeker als het een probleemwolf is zoals probleemwolf Bram. De provincie Utrecht wil Bram afschieten, wat een vrij normale reactie is op een dier dat mensen bijt, maar De Faunabescherming (aka Niko Koffeman de Dierenpoessenator) en Animal Rights hadden een rechtszaak aangespannen. Maar die hebben ze dus verloren, wat betekent dat Bram mag worden doodgeschoten. Laten we ons Bram niet herinneren zoals hij gaat sterven (hopelijk plotseling door een welgemikt schot) maar zoals hij leefde (peuters en vrouwen bijtend). RIP alvast, Brammie.