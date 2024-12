Er zijn mensen die vinden dat Raisa Blommestijn geen bril mag dragen op tv, maar die werken niet meer bij Ongehoord Nederland. Er zijn ook mensen die vinden dat Raisa Blommestijn geen 'negroïde primaten' en 'kleuterneuker' mag twitteren, en die werken bij het Openbaar Ministerie. Dat heeft 40 uur taakstraf geëist tegen de ON-ster, en vandaag doet de rechter uitspraak. We kijken mee.

INSTANT UPDATE: Streamtechnicus is kennelijk uit Kamp-Karskens, boel hapert

UPDATE: Raisa krijgt 80 uur taakstraf (als we het goed gehoord hebben)

UPDATE: Aha, helft voorwaardelijk

UPDATE: ON! heeft de livestream inmiddels zelf verwijderd. Hoe dan ook: 80 uur taakstraf, waarvan helft voorwaardelijk.

UPDATE: Persbericht en uitspraak daarrr. (uitspraak nog niet online)

UPDATE: Blommestijn moet Sidney Smeets 1550 euro betalen omdat ze hem 'kleuterneuker' heeft genoemd.

UDPATE: Uitspraak inmiddels hierr online

UPDATE: Raisa gaat in hoger beroep