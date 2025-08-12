'Oekraïne bereid door Rusland bezet grondgebied af te staan in ruil voor wapenstilstand'
Grote herschikking op het wereldtoneel aanstaande?
Zelensky probeert de moed erin te houden
I am grateful to the leaders of Europe for their clear support of our independence, territorial integrity, and precisely such an active approach to diplomacy that can help end this war with a dignified peace.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 12, 2025
Indeed, we all support President Trump’s determination, and together…
Vrijdag is pas de dag der dagen. Op die 15e van augustus ontmoeten Trump en Poetin elkaar in Alaska, misschien wel de gezelligste plek op aarde, om onderling uit te maken wie nou eigenlijk de vredespresident is en wie nou eigenlijk de oorlogspresident. Maar voordat het gesprek plaatsvindt zou Oekraïne de Europese leiders al hebben verteld dat het bereid is tot een grote concessie: "Volodymyr Zelensky told European leaders that they must reject any settlement proposed by Donald Trump which sees them giving up Ukrainian land they still hold - but that Ukrainian territory in Russia’s control could be on the table. This would mean freezing the frontline where it is and handing Russia de-facto control of the territory it occupies in Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson and Crimea," zo meldt The Telegraph.
Extra territorium afstaan zou dus niet bespreekbaar zijn, het bevriezen van de huidige frontlinies wél, en dat is waar het altijd al op zou uitdraaien. Nou is dit natuurlijk niet de meest ideale manier om de gesprekken over vrede in te gaan. En ook niet het meest ideale moment, want gisteren forceerden de Russen een voor hen belangrijke doorbraak in het Donbass-gebied, waardoor ze achter de Oekraïense verdedigingslinie zijn gekomen en de weg naar meerdere steden openligt (zie twitterdraadje hieronder).
Ondertussen klopt Trump zich nog maar eens op de borst over het gesprek dat nog moet plaatsvinden. Dat Rusland naar de VS komt is voor hem al een eerste overwinning. Oorlogen worden uiteraard altijd beslist aan de onderhandelingstafel en het is aan Trump er voor Oekraïne uit te krijgen wat erin zit. De facto zal dat betekenen: land inleveren om levens te sparen. Anders zal de oorlog voortduren en eindigt het op een zeker moment toch weer met een tafel, stoelen en onderhandelingen - en met nog meer doden in het Slavische Slachthuis.
Russische doorbraak
‼️Russian 🇷🇺 breakthrough has been confirmed, ukrainian "New Donbass Line" bypassed in the most vulnerable point.— Clément Molin (@clement_molin) August 11, 2025
Russian assault platoons are rushing behind ukrainian lines. They can now turn west and threathen Dobropilla or continue North and Kramatorsk will be in danger. https://t.co/R48LjqbiMF pic.twitter.com/SEBe6wS0Wt
