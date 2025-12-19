Hele nacht doorvergaderd over het Oekraïense begrotingstekort van €135 miljard en hoe, wie en waarom wij dat mogen betalen. Voornamelijk Duitsland en Von Der Leyens Europese Commissie wilden dit tikkie betalen door in de EU bevroren Russische tegoeden te ontdooien en naar Zelensky over te boeken. Maar na 16 uur vergaderen werd de Unie het daar niet over eens. Wel stemde men vervolgens in met het plan dat vooral aangevoerd werd door Italië en de premier van België (waar de meeste Russische tegoeden zijn ondergebracht, waardoor het land financiële aansprakelijkheid vreest) De Wever, namelijk een lening van €90 miljard "guaranteed by the common EU budget." De overige 45 miljard wordt overigens betaald door het VK, Canada en Noorwegen. Politico vat samen: "While this option appealed to southern countries, it was not favored by Germany and its northern European allies, who have traditionally opposed underwriting bonds for their highly indebted peers." GeenStijl vat samen: het Noorden steelt liever van de Russen, het Zuiden steelt liever van het Noorden. Notabele niet-deelnemers aan de lening zijn overigens Hongarije, Slowakije en Tsjechië. Ook weer een hoop verwarrend getrommel door Rutte gisteren, die 'benadrukte' dat "Het pad van Oekraïne naar de NAVO onomkeerbaar" is, maar tegelijk benoemt dat een aantal lidstaten zoals DE VERENIGDE STATEN tegen zijn. Het merk is weer waardig (hier staat merkwaardig).

Naschrift 08:40 - Nederland staat garant voor 14 miljard euro.