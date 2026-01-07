ICE-agenten schieten 37-jarige vrouw dood in Minneapolis
Chaos.
Waar Trump op de internationale bühne momenteel aan flink machtsvertoon doet, is dat in eigen land niet veel anders. Temidden van de Somalische fraude-ophef in Minnesota besloot de president, tot onvrede van de lokale bestuurders, ongeveer 2000 agenten van anti-immigratiedienst ICE op de blauwe staat af te sturen voor een weinig genuanceerde illegal alien crackdown. Die is inmiddels welgeteld een dag onderweg en het kookpunt lijkt bereikt. Vandaag werd in hoofdstad Minneapolis een 37-jarige vrouw, die na omsingeld te worden door ICE-agenten probeerde weg te rijden, in haar gezicht geschoten. (beelden hierr) De vrouw overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Over de afkomst van de dode is officieel nog niets bekend, volgens lid van het Huis van Afgevaardigden namens Minnesota Ilhan Omar was ze werkzaam als jurist. Volgens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid gaat het om een demonstrant die de weg blokkeerde en loste de agent schoten "fearing for his life". "one of these violent rioters weaponized her vehicle, attempting to run over our law enforcement officers in an attempt to kill them—an act of domestic terrorism." De burgemeester van Minneapolis ontkent dat het ging om zelfverdediging en riep op: "ICE — get the fuck out of Minneapolis." We kunnen wel zeggen; het wordt behoorlijk lelijk allemaal.
Minneapolis Mayor Jacob Frey:— Clash Report (@clashreport) January 7, 2026
To ICE — get the fuck out of Minneapolis.pic.twitter.com/Wkw8Bvy7ac https://t.co/i3KTWhlNer
Today, ICE officers in Minneapolis were conducting targeted operations when rioters began blocking ICE officers and one of these violent rioters weaponized her vehicle, attempting to run over our law enforcement officers in an attempt to kill them—an act of domestic terrorism.…— Homeland Security (@DHSgov) January 7, 2026
I’m following news of a reported shooting of a legal observer by ICE agents in South Minneapolis.— Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) January 7, 2026
I’ll continue to monitor the situation closely and will update as soon as I receive information.
ICE must stop terrorizing our communities and leave our city.
Gouverneur Walz heeft de beelden ook gezien
I’ve seen the video.— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 7, 2026
Don’t believe this propaganda machine.
The state will ensure there is a full, fair, and expeditious investigation to ensure accountability and justice. https://t.co/3faWW4bQvV
