Het is weer raak in Minneapolis, stad van ICE en vuur. Op beelden is te zien hoe een groep Border Patrol-agenten in gevecht raakt met een of andere gast die schijnbaar gearresteerd moet worden. Volgens Fox News was hij gewapend. De agenten lijken op het moment van het eerste schot flink te schrikken en stuiven subiet uiteen. Wat volgt zijn meerdere knallen en de man die morsdood op de grond achterblijft. Gaat al langer lekker in Minneapolis in de Walz-staat Minnesota. Van alle kanten wordt olie op het vuur gegooid en eerder schoot ICE al een vrouw dood, wat leidde tot massale protesten en een rare jas. Hoewel het hier niet specifiek om ICE lijkt te gaan maar om agenten van de Border Patrol, staan ze wel onder federaal gezag.

Update - Statement Border Patrol: "When a supposed “peaceful” protester brings a weapon (such as a loaded handgun) and brandishes it, there are going to severe consequences and repercussions."

Update - Boel loopt totaal uit de hand in Minneapolis.