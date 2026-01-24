Border Patrol schiet 'gewapende man' dood in Minneapolis
Het is weer raak in Minneapolis, stad van ICE en vuur. Op beelden is te zien hoe een groep Border Patrol-agenten in gevecht raakt met een of andere gast die schijnbaar gearresteerd moet worden. Volgens Fox News was hij gewapend. De agenten lijken op het moment van het eerste schot flink te schrikken en stuiven subiet uiteen. Wat volgt zijn meerdere knallen en de man die morsdood op de grond achterblijft. Gaat al langer lekker in Minneapolis in de Walz-staat Minnesota. Van alle kanten wordt olie op het vuur gegooid en eerder schoot ICE al een vrouw dood, wat leidde tot massale protesten en een rare jas. Hoewel het hier niet specifiek om ICE lijkt te gaan maar om agenten van de Border Patrol, staan ze wel onder federaal gezag.
Update - Statement Border Patrol: "When a supposed “peaceful” protester brings a weapon (such as a loaded handgun) and brandishes it, there are going to severe consequences and repercussions."
Update - Boel loopt totaal uit de hand in Minneapolis.
Dit zou hem zijn
Border Patrol agents are trained extremely well to protect themselves, their fellow agents, and innocent third parties. When a supposed “peaceful” protester brings a weapon (such as a loaded handgun) and brandishes it, there are going to severe consequences and repercussions. We…— Border Patrol Union - NBPC (@BPUnion) January 24, 2026
BREAKING: DHS tells @FoxNews the suspect was armed with a gun, which has been recovered by federal agents. pic.twitter.com/GLZJMdwIup— Bill Melugin (@BillMelugin_) January 24, 2026
Walz sprak al met het Witte Huis
I just spoke with the White House after another horrific shooting by federal agents this morning. Minnesota has had it. This is sickening.— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026
The President must end this operation. Pull the thousands of violent, untrained officers out of Minnesota. Now.
