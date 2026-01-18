VS - Massale anti-ICE-protesten houden aan, OPHEF over filmpje van Border Patrol-baas Greg Bovino
Border Patrol chief Greg Bovino walked through Minneapolis with his security detail, clearing protestors out.— AF Post (@AFpost) January 17, 2026
Waar de cultuuroorlogen tot voor kort nog veilig van achter een scherm werden uitgevochten lijken deze in verschillende steden nu steeds meer de vormen van een burgeroorlog aan te nemen. Agenten van de Immigration and Customs Enforcement (ICE) zijn nog altijd in zeer grote getale aanwezig in Minnesota (waar gouverneur Tim Waltz inmiddels een strafrechtelijk onderzoek van Trumps DoJ aan de broek heeft) om ongenuanceerd (vermeende) illegalen van de straat te plukken en zo, althans dat is het idee, de law & order terug te brengen. Die order is echter ver te zoeken, niet in de laatste plaats omdat overal waar groepen ICE-agenten lopen ook groepen ziedende demonstranten verzamelen. Om het sfeertje compleet te maken is er ook nog sprake van een (kleinere) groep tegendemonstranten die ICE komen aanmoedigen. Dan krijg je dus de chaotische cocktail van spanning en gewelddadige confrontaties die we nu zien. Temidden van al die chaos besloot capitoolbestormer en alt-right-influencer (en jodenhater) Jake Lang dat het maar eens tijd was voor een koranverbranding, hetgeen ertoe leidde dat hij door een groep pro-Somali/anti-ICE-demonstranten uit een gebouw werd gesleurd en op een haar na werd gelyncht. Het draagt allemaal bij aan de wens van een fanatiek deel van de MAGA-achterban om de insurrection act uit de kast te halen, wat zou betekenen dat het leger kan worden ingezet om de protesten de kop in te drukken. EN DAN was er nog Greg Bovino, 'Commander-At-Large' van Trumps Border Patrol, die besloot zelf een kijkje te nemen bij de demonstraties en daar, omringd door tientallen agenten, een fotomoment te houden. Achteraf ging het daarbij vooral om DE OUTFIT van Bovino, die volgens het internet-at-large sterk doet denken aan een zekere periode in de Europese geschiedenis. Wat een gruwelijke shitshow, gelukkig gaat het met ons oh haha nee ook niet heel chill.
MOMENTS AGO: Law enforcement clash with an anti-ICE crowd in Minneapolis. pic.twitter.com/1jiS4ssGpj— Fox News (@FoxNews) January 17, 2026
WATCH: Native Americans are protesting after ICE detained 4 Oglala Sioux tribal members in Minneapolis.— Brian Allen (@allenanalysis) January 17, 2026
Far-right agitator Jake Lane chased out of Minneapolis pic.twitter.com/EfYGb3Caxp— Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) January 17, 2026
WATCH: Anti-ICE protesters taunt federal agents outside Whipple Federal Building in Minneapolis— Rapid Report (@RapidReport2025) January 18, 2026
Members of the Minnesota National Guard are on standby, ready to assist local law enforcement and public safety agencies. If our members are activated, they will be wearing reflective vests, as pictured here, to help distinguish them from other agencies in similar uniforms. pic.twitter.com/xopL7aOZnJ— Minnesota National Guard (@MNNationalGuard) January 17, 2026
Het is daar trouwens MIN 10 GRADEN overdag
The next 'Clipper' is on our doorstep & it promises to deposit a fluffy 1.0" to 2.0"+ snowfall across much of our region between 6am - 6pm tomorrow. Here is the latest 00z NAM3k potential snow map. pic.twitter.com/X8a1SjEqEs— Minnesota/Wisconsin Weather (@NovakWeather) January 18, 2026
