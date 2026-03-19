Een veel grotere bedreiging voor de democratie dan Wierd Duk en MAGA: Experimentjes met nieuwe manieren om te stemmen. Bij elke verkiezing in het afgelopen decennium is HET STEMBILJET een van de dingen waar we met z'n allen over klagen. Dat ding wordt steeds groter omdat er steeds meer steeds gekkere partijen op komen te staan, en in plaats van de simpele oplossing voor dit probleem (met z'n allen gewoon een keertje normaal doen, red.) komt de overheid dan met een VERKORT STEMBILJET. Maar mensen, we gaan toch potdomme niet dood aan een paar seconden VOUWEN in dat stemhok?! Kennelijk wel. In oktober werd Bolletjes Rood Kleuren Nieuwe Stijl voor het eerst uitgeprobeerd en dat ging al niet lekker, nu blijkt dat het bij de gemeenteraadsverkiezingen ook volkomen gefaald heeft. In bijna alle gemeenten waar met het nieuwe formulier gestemd werd, leverde het MEER ONGELDIGE STEMMEN OP. Specifiek alle pilotgemeenten behalve Soest, dus ok lekker gewerkt Soest, stelletje genieën. Hoe dan ook: Maak het Stembiljet Groot Again.

