[LIVEBLOG IRAN HIER]

Nieuws dat je niet verwacht maar wel aan had kunnen zien komen over Jan Bouwma, die ervan wordt verdacht dertien kinderen te hebben misbruikt, maar mogelijk nog meer, nadat er twintig nieuwe meldingen over hem binnenkwamen: Bouwma, oud-raadslid in Almere, werd al in juni ontslagen door een kinderopvang in Huizen. Dit, terwijl hij pas in november werd opgepakt omdat een collega bij een instelling in Amsterdam hem had betrapt.

"Nu blijkt dat er al eerder alarmbellen afgingen bij Eigen&Wijzer in Huizen. Daar kwamen in april en juni al meldingen binnen over de man. Na de eerste melding in april mocht Jan B. na een gesprek nog terugkeren op de werkvloer, maar na een nieuwe melding in juni was de maat vol: hij werd op non-actief gesteld en het dienstverband werd beëindigd."

EN TOEN?

Toen kon hij dus gewoon verder werken in de kinderopvang.

"De kinderopvangorganisatie deed alles volgens het boekje. Ze volgden de landelijke meldcode en gaven de signalen door aan de instanties, zoals de politie. Volgens de directie van Eigen&Wijzer werd er door de instanties 'onvoldoende basis' gezien voor nader onderzoek. Omdat er geen strafrechtelijke vervolging werd opgestart, bleef de man op papier brandschoon. Zijn Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) bleef gewoon geldig." Goede call wel hoor, van de politie, 'onvoldoende basis' voor onderzoek van iemand die gewoon een kindersekspop in huis heeft liggen en van wie zijn telefoon en laptop vol zaten met al dan niet zelfgemaakte kinderporno. De agenten waren zeker net druk met Jan Roos oppakken of de leiding van Ongehoord Nederland verhoren omdat er m/v in hun vacaturetekst stond.

En hee. "Door de strenge privacywetgeving kunnen werkgevers elkaar niet waarschuwen voor 'foute' medewerkers zolang er geen rechter aan te pas is gekomen." Uitstekend gewerkt allemaal.