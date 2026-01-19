Patrick Huisman is een lokale journalist van de Bossche publieke omroep die na één soort van succesvol interview met een idioot van FvD vier jaar geleden een beetje te veel in zichzelf (en in feitenvrij links wensdenken) is gaan geloven. Want net als vier jaar geleden komen er weer gemeenteraadsverkiezingen en net als vier jaar geleden dacht Patrick Huisman zich eens even lekker in de landelijke kijker te spelen door PVV'er Alexander van Hattem flink hard aan te pakken. Maar ja. Alexander van Hattem is geen FvD-idioot, Alexander van Hattem verwijst bijvoorbeeld naar cijfers van Jan van de Beek. Over die cijfers kun je best discussiëren, maar daar heeft Huisman geen zin in. Die roept gewoon dat Van de Beek een cherrypickende charlatan geen expert is en daarmee basta. Op zich al tekenend voor iemands vooringenomenheid en reden genoeg voor de bazen van deze subsidieslurper om eens een pittig functioneringsgesprekje te voeren.

Maar! Dat was nog niet eens het ergste. Een dag later besloot Patrick Huisman zich op Twitter te verdedigen door Jan van de Beek te diskwalificeren op basis van... diens beweringen over MH17. Nou volgen wij de discussie over MH17 al best wel een tijdje maar daar hebben we Jan van de Beek verdomd weinig over gehoord, wij kennen alleen Eric van de Beek en dat is inderdaad 'geen expert'. Klinkt als een hele domme AI-hallucinatie, of gewoon een hele domme vergissing van iemand die denkt dat Leo Lucassen een serieuze hoogleraar is. Maar nu kunnen we Huisman niet meer vragen hoe het zit want hij heeft zichzelf van Twitter gejorist. Sad. Wij vonden Patrick Huisman trouwens ook al stom toen nog hij de Soundmixshow presenteerde.