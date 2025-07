Wie Jan van de Beek niet kent, moet misschien zijn hoofd uit zijn reet halen wat vaker op GeenStijl kijken. De migratiedeskundige, antropoloog en wiskundige zorgde vorig jaar voor een bescheiden storm in opinieland met zijn boek Migratiemagneet Nederland - een rationele, cijfermatige benadering van een vraagstuk dat veelal vanuit de onderbuik wordt aangevlogen. Gek genoeg maakten collega-migratiedeskundigen van die gelegenheid gebruik om Van de Beek (spreekwoordelijk) aan te vliegen op basis van onderbuikredeneringen. Prompt verscheen er een mal stuk in de Volkskrant van Hein de Haas en Leo Lucassen waar dusdanig veel aan mankeerde dat zelfs de rectificatie gerectificeerd moest worden. Van de Beek schreef een repliek die om onverklaarbare redenen niet in de Volkskrant mocht staan, maar wel op dit weblog werd gepubliceerd. Afijn, deze week kwam hij dus langs op GSHQ. Een gesprek over onzalig beleid, heilige huisjes en omstreden wetenschap.