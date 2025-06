Ach ja als je toch geen oplossingen hoeft aan te dragen en er tóch geen grote beslissingen genomen kunnen worden, kun je net zo goed alledrie geen oplossingen aandragen en alledrie geen grote beslissingen nemen. Als dan puntje bij paaltje komt omdat alles (nog steeds) in de soep loopt wijs je naar de twee anderen, en als er plots tegen alle verwachtingen in een succesje geboekt wordt wijs je naar jezelf. De verdeling van de kabinetsposten van de PVV is bekend en iedereen mag een rondje in Marjolein Fabers spookhuis: "Naast VVD-minister Van Weel krijgt ook BBB-minister Keijzer een deel. NSC-minister Van Hijum krijgt het derde deel, dat is arbeids- en studiemigratie." Het lijstje met de precieze verdeling van Asiel en Migratie (VVD krijgt IND, NSC krijgt Terugkeer&Vertrek, BBB krijgt COA & Spreidingswet, enz.) ziet u na de klik. Arme ambtenaren, want dit wordt natuurlijk complete chaos. Asiel en Migratie - leuker kunnen we het niet maken. Wel veel verwarrender.