Ach, de BBB. Schitterende kernwaarden, niet per se veel wol. Niet radicaal genoeg om echt voet bij stuk te houden, niet moedig of bij de pinken genoeg om gaandeweg te onderkennen dat de ingeslagen weg doodlopend en daarmee heilloos is. We gaan naar Brussel om met onze vuist op tafel te slaan en komen ruim een jaar later met een concept van een plan, heus, bbbeloofd. En dan doodleuk campagnevoeren met als premisse 'BBB levert', een omdraaiing waardoor iets minder lenige geesten spontaan hun kruisbanden zouden afscheuren.

Afijn, na een jaar gedreutel komen de beroepsvergaderaars van het Interprovinciaal Overleg, boerenorganisatie LTO, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt dan maar zelf met een plan (pdf). De uitstoot van de landbouw moet over tien jaar 42-46% lager liggen, is het idee, er komen per bedrijf doelen, en wie zich daar niet aan houdt, kan uiteindelijk z'n vergunning verliezen. Cruciale quotes: "Ondanks jarenlange inzet van de overheid en land- en tuinbouwsector op deelmaatregelen, ontbreekt vooralsnog een samenhangende en structurele oplossing," "Naast natuurherstel is het bieden van toekomstperspectief voor de betrokken agrariërs noodzakelijk. Dit toekomstperspectief kan verschillende vormen aannemen: innoveren, extensiveren, verbreden, omschakelen, verplaatsen of stoppen van het bedrijf."

Tja.

UPDATE: Andere beroepsvergaderaars (en Farmers Defence Force) vinden het nieuwe plan helemaal niks