Kijken we met een schuin oog naar Den Haag, waar vandaag het allerlaatste vragenuurtje is voor Het Ontzettend Grote Lange Oneindige Zomerreces Terwijl U Gewoon Moet Werken. Met als tweede vragensteller Caroline van der Plas (BBB) en de onwenselijke wederopstanding van het dierenterrorisme in Nederland. We hebben recentelijk al 1 kippenslachter in de hens, en 1 stalbekladding (dossier), van gedeputeerde Harold Zoet (topic), en die is van de BBB, en dan komt het voor Lientje wel heel dichtbij. Aansluitend de wonderbaarlijke wederopstanding van mevrouw R. Hertzberger, van het Female Liberation Front.