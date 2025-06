Het leuke aan zo'n nieuwe politieke partij zonder sterk ideologisch kader of uitgebreid gedocumenteerde maatschappijvisie is dat je er nog alles op kunt projecteren, een soort nieuwe geliefde, en zo geschiedde. Robert Croll, ex-CDA, sloot zich aan bij de BBB maar is zich een hoedje geschrokken van het Gaza-standpunt van de partij, een standpunt dat, nu ja, iedereen die zich langer dan dertien seconden in BBB verdiept had kunnen zien aankomen. Omdat hij ooit ook rechter was, maakt Croll nu de logische overstap naar D66. RTL meldt bovendien dat hij zich ooit aansloot bij Lientje en consorten omdat ze opkwamen voor teleurgestelde kiezers, en nu ja, teleurgestelde kiezers zitten overal, zelfs bij D66. Twee weken geleden hoepelde senator Eric Kemperman ook al op en dat is onhandig voor een kabinet dat toch al alleen met kunst en vliegwerk iets voor elkaar krijgt in de senaat, hoewel dat kabinet zomaar eens vanavond zou kunnen vallen, natuurlijk.