Wie dacht dat de BoerBurgerBeweging zijn langste tijd wel heeft gehad, heeft het mooi mis, want de BoerBurgerBeweging groeit alleen maar, niet per se in de peilingen, maar wel in volume. In dit tempo hebben ze op 29 oktober de volledige marges van D66, VVD en NSC opgevreten, nadat eerder allerhande CDA-middelmaat al van zolder werd gehaald. Zo ontstaat een heldere koers bij een hoogst idealistische club, bestaand uit allemaal mensen die vorig jaar nog iets heel anders vonden en dat volgend jaar hoogstwaarschijnlijk ook weer doen. Godswonder eigenlijk dat ze Ingrid Coenradie niet hebben binnen gehengeld, die had er perfect tussen gepast. Veelzeggend: Agnes Joseph voerde ook serieuze gesprekken met de BromBoomerBeweging. Agnes Joseph wil de wereld graag op Agnes Joseph trakteren en waar dat precies gebeurt is eigenlijk bijzaak. Agnes Joseph is wat je krijgt als je een sprinkhaan en een kameleon laat fokken, en dan hebben we het niet eens over haar kanis. Agnes Joseph. Four more years!