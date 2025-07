Heel gek. Het blijkt dus dat een 'partij' (die op sterven na dood is) het niet zo leuk vindt als je nog voor ze in de Tweede Kamer zit en ondertussen lijsttrekker wordt en campagne gaat voeren voor een heel andere partij. Aant 'Aant Jelle Soepboer' Jelle Soepboer levert zijn NSC-zetel in, nadat 'partijleider' Eddy van Hijum vanochtend liet weten dat hij de Fryske overloper graag ziet vertrekken. Leaver dea as sleaf en zo, maar als de grote baas je sommeert om op te hoepelen terwijl je dat in eerste instantie niet van plan was doe je dat natuurlijk onmiddellijk. Dat nu feitelijk een vicepremier zicht bemoeit met een Kamerfractie en dat een zetel feitelijk helemaal niet van een partij maar van een volksvertegenwoordiger is, daar wordt even niet over gemord. Wel nee, voor geregelneef over rechtsstatelijkheden hoef je niet bij 'NSC' te zijn, gelukkig. Voor Aant Jelle betekent het dus dat zijn verkiezingsreces is begonnen. Genoeg tijd om zich te profileren op de speerpunten van de Fryske Nasjonale Partij, zoals het plan om van heel Nederland Friesland te maken, het verplicht stellen van deelname aan het FK Fierljeppen voor statushouders en natuurlijk het kunstmatig invriezen van de Friese elf steden. En schenkt de Soepboer eigenlijk ook koppen soep voor illegalen? Wy solle sjen. Of zo.