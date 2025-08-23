Nederland bestaat uit een lange traditie kopstoten: Kamerleden, dragers Willems-Orde, agenten. Toch was de inburgeringsavond op een COA te Zoetermeer geen unaniem succes. "Tijdens een conflict bij een opvangcentrum voor vluchtelingen in Zoetermeer zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mensen gewond geraakt. (...) De twee slachtoffers zijn ter plekke gecontroleerd en hoefden niet naar het ziekenhuis. 'De verwondingen vielen mee. Eén slachtoffer kon worden gehecht en de ander heeft een klap gekregen', zegt de woordvoerder. Toen de politie de verdachte wilde aanhouden, verzette hij zich hevig. 'Een agent kreeg een kopstoot. Hij is gecontroleerd door ambulancepersoneel en kon daarna gelukkig zijn dienst hervatten', aldus de woordvoerder." De kopstoter zit nog vast op het politiebureau.