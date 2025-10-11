Je verwacht het wel maar 1 jaar plaatselijke asielopvang werden er toch 3, en zelfs dat moet nu nog maar blijken. De Stentor schrijft: "Na het vertrek van 65 minderjarige asielzoekers uit het Lochemse hotel trekken er maandag zogenoemde nareizigers in De Paasberg. (...) Het COA bracht de gemeente woensdag op de hoogte van de opvang. Lochem is daar niet blij mee. Wethouder Michiel Rijsberman: „Wij zijn niet betrokken geweest bij dit besluit en voelen ons overvallen.’’ De betreffende nareizigers zijn "maximaal 80" gezinsleden van statushouders en wachten op een woning - net als de rest van inwonend INHEEMS NEDERLAND.

Gemeente Lochem heeft hier verder niks over te zeggen, maar gelukkig 'begrijpt' het COA het gebaarde opzien. "We begrijpen dat de gemeente en omwonenden hier misschien raar van opkijken en bezorgd zijn, maar nood breekt wet’’, zegt COA-woordvoerder Caroline van Dullemen." En wat nou eens als de nood een aantal andere wetten breekt, namelijk elke wet die bijdraagt aan de onophoudelijk toestroom?

Het is overigens niet alsof Lochem nu verlost is van die minderjarigen, want die zijn gewoon een deur verder geparkeerd. "Vorige maand vertrokken de 65 jonge asielzoekers pas uit De Paasberg. Zij verhuisden naar de nieuwe opvanglocatie aan de Ampsenseweg. Daar krijgen zij de komende maanden gezelschap van nog eens 185 vluchtelingen, waarmee de gemeente Lochem voldoet aan de wettelijke verplichtingen." Nederlandje.