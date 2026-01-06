achtergrond

Brandbrief bewonersorganisaties aan Amsterdamse politiek: kloof tussen Stopera en burgers

Verrassing

Het lijkt misschien lollig als bewonersorganisaties in het nieuws komen met een brandbrief over de kloof tussen burgers en de Amsterdamse politiek. En het ís ook lollig dat een verkeerswethouder per abuis ontdekt dat ze twee stelten heeft en daar een jubelstuk over schrijft. En het is ook lollig dat ze straten afsluiten met bloembakken zodat de hele stad vastloopt. En het is ook lollig dat ze heel druk zijn met genderneutrale urinoirs in genderneutrale toiletruimtes voor genderneutrale personen met een genderneutrale zeikbuis. En het is ook lollig dat ze er allerlei dwaallichten, mafketels en complete waanzinnigen hebben rondlopen. En het is (soms) ook lollig dat burgers voortdurend in de bek getuft worden, dat er alleen maar beboet en betutteld wordt en dat de gemeente en gemeentebobo's meerdere rapporten onder het tapijt moffelen omdat ze denken dat het volk er te dom voor is (of ze onwelgevallige informatie gewoon niet willen delen), en het is ook lollig dat ze allemaal wereldvreemde crack bedenken als KLUSHUBS en dat ze ondernemers naaien en zelf schijt hebben aan alles, en het is ook lollig dat het ondernemersklimaat naar de knoppen gaat, en het is ook lollig dat ze voortdurend een grote bek hebben over genocide en slavernij en White Privilege terwijl ze de werkelijkheid niet meer zien omdat ze A) tien jaar geleden voor het laatst buiten de Ring A10 zijn geweest en B) hun progressiviteit hebben aangelengd met natuurwijnidealisme, islamisme en aperte domheid. Maar eigenlijk is het heel erg triest.

Tags: amsterdam, stopera, halsema
@Mosterd | 06-01-26 | 17:00 | 140 reacties

