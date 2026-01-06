Brandbrief bewonersorganisaties aan Amsterdamse politiek: kloof tussen Stopera en burgers
Verrassing
Het lijkt misschien lollig als bewonersorganisaties in het nieuws komen met een brandbrief over de kloof tussen burgers en de Amsterdamse politiek. En het ís ook lollig dat een verkeerswethouder per abuis ontdekt dat ze twee stelten heeft en daar een jubelstuk over schrijft. En het is ook lollig dat ze straten afsluiten met bloembakken zodat de hele stad vastloopt. En het is ook lollig dat ze heel druk zijn met genderneutrale urinoirs in genderneutrale toiletruimtes voor genderneutrale personen met een genderneutrale zeikbuis. En het is ook lollig dat ze er allerlei dwaallichten, mafketels en complete waanzinnigen hebben rondlopen. En het is (soms) ook lollig dat burgers voortdurend in de bek getuft worden, dat er alleen maar beboet en betutteld wordt en dat de gemeente en gemeentebobo's meerdere rapporten onder het tapijt moffelen omdat ze denken dat het volk er te dom voor is (of ze onwelgevallige informatie gewoon niet willen delen), en het is ook lollig dat ze allemaal wereldvreemde crack bedenken als KLUSHUBS en dat ze ondernemers naaien en zelf schijt hebben aan alles, en het is ook lollig dat het ondernemersklimaat naar de knoppen gaat, en het is ook lollig dat ze voortdurend een grote bek hebben over genocide en slavernij en White Privilege terwijl ze de werkelijkheid niet meer zien omdat ze A) tien jaar geleden voor het laatst buiten de Ring A10 zijn geweest en B) hun progressiviteit hebben aangelengd met natuurwijnidealisme, islamisme en aperte domheid. Maar eigenlijk is het heel erg triest.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Twee tieners (16 en 18 jaar) doodgeschoten in Amsterdam Nieuw-West, dader(s) op de vlucht
Moordhoofdstad blijkt moordhoofdstad
Ongelukkig Nieuwjaar voor Amsterdamse Vondelkerk, staat in vuur en vlam
Een goed begin is het halve werk
ZoekZoek. Klerelijers beroven toerist van horloge van 168 duizend euro in 020
Ja hoe kunnen wij nu ooit nog met een gerust hart over straat met onze horloges van 168 duizend euro
De Grote AI AMsterdam Toerisme Quiz. Wat is ECHT en wat is NEP?
Pieter van Vollenhoven mag niet meedoen!
Overal autobranden in Amsterdam
Gemeente doet toch niks
Stammenstrijd bij DENK 020, 'partij zet kandidaten met Marokkaanse achtergrond op onverkiesbare plekken'
Ze willen ons zwart maken
Als ze over ons praten
We hebben ze niks gedaan
En alsnog willen ze ons haten
Amsterdam (bekend van dingen verbieden) gaat dingen verbieden: fatbikes. HOERA!
We fietsen naar het café (normale fiets)