Het is natuurlijk niet leuk als je mentale gezondheid je in de steek laat, maar in het geval van het Amsterdamse raadslid Crazy Veldhuyzen is het natuurlijk vrij typisch. De man (nog checken) die met twee opgeheven middelvingers opjoekelde uit BIJ1 om met veel bombarie over 'kolonialisme' schelmenclub De Vonk te beginnen is al sinds april afwezig bij raads- en fractievergaderingen. Hij reageert niet op appjes, mailtjes, telefoontjes en brieven, en het volgende moment staat-ie weer met het schuim op de bek bij verboden demonstraties tegen agenten te krijsen dat ze racisten zijn en dat ze drugstesten moeten doen. Eerder zat Veldhuyzen ook al een jaar thuis te grienen - toen vanwege de toxische sfeer bij BIJ1. Nou ja, een beter mentaal milieu begint bij jezelf, zullen we maar zeggen.