Syrisch-Koerdische SDF-troepen verlaten Koerdische wijken Aleppo na veldslag van dagen
Zoveel etnische breuklijnen het lijkt DENK wel
The Kurdish-led SDF said on Saturday that a Kurdish female fighter was executed and thrown from a building by the Syrian army.— Rudaw English (@RudawEnglish) January 10, 2026
The fighter was reportedly captured by armed men after resisting an army attack in the Kurdish-majority neighborhood of Sheikh Maqsood for hours. pic.twitter.com/k7mVJhSm5M
Een dagenlange veldslag in Aleppo tussen de door de VS-gesteunde Koerdisch-Syrische krijgsmacht Syrian Democratic Forces (SDF, beheert zo'n 1/3 van het Syrische grondgebied) en het soennitisch-Arabische staatsleger in wording onder de door Amerika en EU gesteunde rechtgeleide Al-Sharaa, lijkt voorlopig ten einde. De gevechten gingen om Koerdische wijken te Aleppo Sheikh Maqsoud, Ashrafieh en Bani Zaid, en hoe zulke wijken onder soennitische bewind al dan niet zou gedijen. Hoe de verhoudingen daar ongeveer liggen: Amerika steunt beide, Turkije de soennitische IS-achtige koppensnellers van het Syrische staatsleger in wording en Israël steunt de Koerden. En om het een beetje overzichtelijk te houden beweren beide partijen dat de ander begon. De gevechten leidden volgens beide kanten tot 21 burgerslachtoffers en 155.000 tijdelijke ontheemden, die nu weer naar huis kunnen. Gelukkig hebben we de onderstaande foto nog.
De soennitische horden
This is the Syrian army that Western countries want to rely on to fight terrorism: chanting “Allahu Akbar” and boasting that they “trampled the Kurds’ heads pic.twitter.com/s2DEGse8Na— Greco-Levantines World Wide (@GrecoLevantines) January 11, 2026
Harde foto wel (Koerdische burgerwacht)
Reaguursels
