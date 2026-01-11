Een dagenlange veldslag in Aleppo tussen de door de VS-gesteunde Koerdisch-Syrische krijgsmacht Syrian Democratic Forces (SDF, beheert zo'n 1/3 van het Syrische grondgebied) en het soennitisch-Arabische staatsleger in wording onder de door Amerika en EU gesteunde rechtgeleide Al-Sharaa, lijkt voorlopig ten einde. De gevechten gingen om Koerdische wijken te Aleppo Sheikh Maqsoud, Ashrafieh en Bani Zaid, en hoe zulke wijken onder soennitische bewind al dan niet zou gedijen. Hoe de verhoudingen daar ongeveer liggen: Amerika steunt beide, Turkije de soennitische IS-achtige koppensnellers van het Syrische staatsleger in wording en Israël steunt de Koerden. En om het een beetje overzichtelijk te houden beweren beide partijen dat de ander begon. De gevechten leidden volgens beide kanten tot 21 burgerslachtoffers en 155.000 tijdelijke ontheemden, die nu weer naar huis kunnen. Gelukkig hebben we de onderstaande foto nog.