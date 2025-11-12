achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Video. Trump parfumeert Syrische president met Victory Fragrance en vraagt hoeveel vrouwen hij heeft, "with you guys I never know"

Waarlijk, de vredespresident

De ontmoeting vond 1,5 dag geleden al plaats, maar tot vandaag bleef het bij foto's. Welnu, bovenstaand de eerste video, en die heeft eigenlijk alles wat je ervan had kunnen hopen. Tuurlijk, Al-Sharaa is oud-commandant van Al-Qaida en staat aan het hoofd van een ontluikend staatsbestel dat in zijn talloze gebreken Islamitische Staat-achtige elementen in staat stelde als semi-overheidstroepen massaslachtingen tegen Alawieten en Druzen te begaan. Zeer ernstig, maar dat gebeurde ondanks Al-Sharaa, niet dankzij. Hij had de institutionele macht nog helemaal niet die 'troepen' in al hun tribale bloed- en vergeldingsdorst te stoppen (alleen de Israëlische luchtmacht had dat), en het is zelfs zeer de vraag of hij dat nu wel zou hebben. 

Maar de regio vaart er wel bij als een werkelijk Syrisch staatsleger het geweldsmonopolie wint en er een vredespact met Israël gesloten wordt - en dat is ontoevallig precies Trumps inzet voor Syrië. En dat begint natuurlijk met Trumps eigen (onderstaande) parfum en persoonlijke vragen over en weer, zoals: 

"The other one is for your wife, how many wives?"
"One."
"With you guys I never know, you never know."
(...)
"And how many wives do you have?"
"Right now, one."

greatest country on god's green earth

Ondertussen in Amerika

Gelekte mails van Epstein, waarin hij schrijft dat Trump "knew about the girls". Een van de meisjes zou uren met Trump hebben doorgebracht. Witte Huis: ontkent, spreekt van een "fake narrative".

Tags: Trump, Al-Sharaa, Syrië
@Spartacus | 12-11-25 | 18:40 | 72 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Syrische president bezoekt Trump in Witte Huis

Tweede ontmoeting tussen Trump en Al-Sharaa, maar hij is wel de eerste Syrische president in het Witte Huis ooit

@Spartacus | 11-11-25 | 08:30 | 147 reacties

Zelensky reageert op Trumps draai dat Oekraïne AL het bezette grondgebied terug kan winnen

Ja heel vreemd bericht gisteravond, waarin Trump volledig afstand lijkt te nemen van een mogelijk vrede door het bevriezen van de frontlinies.

@Spartacus | 24-09-25 | 08:30 | 371 reacties

Trump houdt AI-diner met Zuckerberg, Altman, Gates, Cook, Pichai & Co. Musk en Huang afwezig

Heerlijke televisie gegarandeerd als de ring gekust wordt, en sowieso zeldzaam dat de titanen in dezelfde kamer zitten

@Spartacus | 05-09-25 | 08:30 | 198 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.