De ontmoeting vond 1,5 dag geleden al plaats, maar tot vandaag bleef het bij foto's. Welnu, bovenstaand de eerste video, en die heeft eigenlijk alles wat je ervan had kunnen hopen. Tuurlijk, Al-Sharaa is oud-commandant van Al-Qaida en staat aan het hoofd van een ontluikend staatsbestel dat in zijn talloze gebreken Islamitische Staat-achtige elementen in staat stelde als semi-overheidstroepen massaslachtingen tegen Alawieten en Druzen te begaan. Zeer ernstig, maar dat gebeurde ondanks Al-Sharaa, niet dankzij. Hij had de institutionele macht nog helemaal niet die 'troepen' in al hun tribale bloed- en vergeldingsdorst te stoppen (alleen de Israëlische luchtmacht had dat), en het is zelfs zeer de vraag of hij dat nu wel zou hebben.

Maar de regio vaart er wel bij als een werkelijk Syrisch staatsleger het geweldsmonopolie wint en er een vredespact met Israël gesloten wordt - en dat is ontoevallig precies Trumps inzet voor Syrië. En dat begint natuurlijk met Trumps eigen (onderstaande) parfum en persoonlijke vragen over en weer, zoals:

"The other one is for your wife, how many wives?"

"One."

"With you guys I never know, you never know."

(...)

"And how many wives do you have?"

"Right now, one."