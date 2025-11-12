Video. Trump parfumeert Syrische president met Victory Fragrance en vraagt hoeveel vrouwen hij heeft, "with you guys I never know"
Waarlijk, de vredespresident
De ontmoeting vond 1,5 dag geleden al plaats, maar tot vandaag bleef het bij foto's. Welnu, bovenstaand de eerste video, en die heeft eigenlijk alles wat je ervan had kunnen hopen. Tuurlijk, Al-Sharaa is oud-commandant van Al-Qaida en staat aan het hoofd van een ontluikend staatsbestel dat in zijn talloze gebreken Islamitische Staat-achtige elementen in staat stelde als semi-overheidstroepen massaslachtingen tegen Alawieten en Druzen te begaan. Zeer ernstig, maar dat gebeurde ondanks Al-Sharaa, niet dankzij. Hij had de institutionele macht nog helemaal niet die 'troepen' in al hun tribale bloed- en vergeldingsdorst te stoppen (alleen de Israëlische luchtmacht had dat), en het is zelfs zeer de vraag of hij dat nu wel zou hebben.
Maar de regio vaart er wel bij als een werkelijk Syrisch staatsleger het geweldsmonopolie wint en er een vredespact met Israël gesloten wordt - en dat is ontoevallig precies Trumps inzet voor Syrië. En dat begint natuurlijk met Trumps eigen (onderstaande) parfum en persoonlijke vragen over en weer, zoals:
"The other one is for your wife, how many wives?"
"One."
"With you guys I never know, you never know."
(...)
"And how many wives do you have?"
"Right now, one."
greatest country on god's green earth
Ondertussen in Amerika
Gelekte mails van Epstein, waarin hij schrijft dat Trump "knew about the girls". Een van de meisjes zou uren met Trump hebben doorgebracht. Witte Huis: ontkent, spreekt van een "fake narrative".
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Syrische president bezoekt Trump in Witte Huis
Tweede ontmoeting tussen Trump en Al-Sharaa, maar hij is wel de eerste Syrische president in het Witte Huis ooit
Hamas ontkent eerder bericht dat het wapens per direct over zal dragen, delegaties vandaag in Caïro voor onderhandeling over ontbinding Hamas
Ogen op de bal die heel veel beweegt komende dagen
Trump toont 'door IDF goedgekeurde terugtrekkingskaart', maar Israël vreest dat Hamas morgen terugkomt op voorwaarden deal
Er zit beweging in, maar in meerdere richtingen
Trump geeft Hamas ultimatum: "Als om zondag 00:00 vredesbestand niet getekend is breekt de hel los zoals nooit eerder gezien is"
Dit leest niet als vraag nee [zondag 00:00 is Nederlandse tijd]
Zwols theater annuleert Druze-zangeres, "signalen gekregen dat de situatie onveilig kan worden"
folded under zero pressure, noemt de jeugd dat
Zelensky reageert op Trumps draai dat Oekraïne AL het bezette grondgebied terug kan winnen
Ja heel vreemd bericht gisteravond, waarin Trump volledig afstand lijkt te nemen van een mogelijk vrede door het bevriezen van de frontlinies.
Terugkijken. Erika Kirk vergeeft moordenaar Charlie, Trump wil "in tegenstelling tot Charlie niet het beste voor zijn tegenstanders, ik haat ze"
De opmerkelijkste toespraken en gebeurtenissen van de begrafenis gisteren
Trump houdt AI-diner met Zuckerberg, Altman, Gates, Cook, Pichai & Co. Musk en Huang afwezig
Heerlijke televisie gegarandeerd als de ring gekust wordt, en sowieso zeldzaam dat de titanen in dezelfde kamer zitten