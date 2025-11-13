achtergrond

Hier rust het boek 'Dit is fascisme' door adjunct-hoofdredacteur De Correspondent Rosan Smits

14 oktober 2025 — 13 november 2025

Van die mensen voor wie 'het fascisme' al sinds 6 mei 1945 terug is zonder te weten wat ze er nou precies mee bedoelen behalve 'iets ergs', en vervolgens wel een boek schrijven waarin 'precies' uitgelegd wordt wat fascisme is. En dan verschijnt het toevallig ook nog eens twee weken voor de verkiezingen. Dat kan alleen maar goed gaan en dat ging het ook — naar De Correspondents eigen maatstaven. Maar toen werd het gelezen door iemand anders dan Rutger Bregman en Carice van Houten, namelijk die kunstzinnige savant (Owen Lichtenberg), retorische sluipschutter (Merijn Nijhuis) en 's lands soevereinste theaterdocent (Lieuwma). Resultaat? Een heel mooie onderzetter.

Noodkreet eerder, en geen maatschappelijke

De enige recensent die we erkennen

Atje voor de sfeer elke keer dat ze fascisme zegt

Tags: Correspondent, Rosan Smits, fascisme
@Spartacus | 13-11-25 | 13:13 | 139 reacties

