Hier rust het boek 'Dit is fascisme' door adjunct-hoofdredacteur De Correspondent Rosan Smits
14 oktober 2025 — 13 november 2025
Van die mensen voor wie 'het fascisme' al sinds 6 mei 1945 terug is zonder te weten wat ze er nou precies mee bedoelen behalve 'iets ergs', en vervolgens wel een boek schrijven waarin 'precies' uitgelegd wordt wat fascisme is. En dan verschijnt het toevallig ook nog eens twee weken voor de verkiezingen. Dat kan alleen maar goed gaan en dat ging het ook — naar De Correspondents eigen maatstaven. Maar toen werd het gelezen door iemand anders dan Rutger Bregman en Carice van Houten, namelijk die kunstzinnige savant (Owen Lichtenberg), retorische sluipschutter (Merijn Nijhuis) en 's lands soevereinste theaterdocent (Lieuwma). Resultaat? Een heel mooie onderzetter.
Noodkreet eerder, en geen maatschappelijke
De enige recensent die we erkennen
Atje voor de sfeer elke keer dat ze fascisme zegt
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Burgemeester Halsema intimideert journalist: 'Ga uit mijn tijdlijn'
In de Verenigde Staten noemen ze dit presidentieel
"Gooi de Zio's in de gracht", "Glory to the Resistance", vlaggen verbrand, bestuurslid 4&5 mei Raymann RT't Anne Frank-bord 'tegen racisme en fascisme'
Je zou er bijna voor racisme en fascisme van worden
Arthur van Amerongen - Europese Patriotten: de proloog
Spiksplinternieuwe reportageserie op de GeenStijls!
Arthur van Amerongen - De Boze Blanke Man: Wie zijn de echte fascisten?
De Boosaardige Magere Mannetjes van D66 of de Italiaanse patriotten Gabriele D'Annunzio & Curzio Malaparte?
De Boze Blanke Man - De Boze Blanke Faxist
De Boze Blanke Man en de Ondergang van Nederland, deel 14
Deugfascistisch Sorghvliet Gymnasium sluit andersdenkenden uit, want 'fatsoen'
'Fatsoen', the gift that keeps on giving.
Eindelijk zeg! Demo tegen fascisme in Amsterdam
TOEN NIET, NU NIET, NOOIT MEER