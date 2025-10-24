Fascisme: alles rechts van D66. De remedie: Rosan Smits van De Correspondent. En dat is geen voor de gelegenheid ingevlogen thema-'expert', maar de sinds 2017 adjunct-hoofdredacteur van deze verzetskrant voor de Randstedelijke hogere middenstand. Maar voordat we het filmpje ontleden, gewoon even een overkoepelende duiding: dit is een 43-jarige meisjesdroom over denkbeeldig verzet tegen een denkbeeldige vijand die haar ooit is aangesmeerd door Marcel van Dam & Co voor wie het fascisme al sinds 6 mei 1945 oprukt.

Afijn, de video zelf dan.

"Tanks in Amerikaanse steden"

Er waren enkel vrouwen betrokken bij het maken van dit filmpje dus dit vergeven we jullie. Maar dat waren geen tanks, het waren pantser-transportvoertuigen van de National Guard en US Marines in respectievelijk Washington DC, Los Angeles en Portland. Al bedoel je mogelijk deze tank in Portland, maar dat was overduidelijk een M3A1 Stuart tank uit de Tweede Wereldoorlog in privébezit. Of je bedoelt de tanks tijdens de militaire parade in juni, maar die reden er in 1991 onder modelburger Bush senior ook hoor. De laatste keer dat Amerikaanse tanks in een Amerikaanse stad ingezet werden was te Detroit in 1967 onder Democratische president Lyndon B. Johnson. Kan gebeuren dames - beetje als die Correspondent-claim dat er in Gaza meer journalisten gedood zijn dan tijdens "WO1, WO2, Vietnam, Afghanistan, Irak, Oekraïne, de Amerikaanse burgeroorlog en alle andere gedocumenteerde oorlogen bij elkaar."

"Denk bijvoorbeeld aan dat LinkedIn-bericht over de Israëlische genocide in Gaza. Dat deel je maar niet, om gedoe op werk te vermijden."

Het was geen genocide als na 2 jaar 98,5% van de burgerbevolking nog in leven is, maar een oorlog met een burger/strijder-dodenratio van ongeveer 1:1,5, wat ongekend laag is voor een dichtstedelijke oorlog tegen een vijand die in burgerkleding vanuit burgerinfrastructuur vecht. En het enige gedoe dat je ermee krijgt op je werk is meer verantwoordelijkheid wegens promotie.

"Als je zulke taal zomaar overneemt, bijvoorbeeld 'oorlog' zegt in plaats van 'genocide', versterk je niet alleen het frame van fascisten, maar laat je ze onbewust ook je eigen denken beïnvloeden."

Zie bovenstaande.

"Mensen die de rechtsstaat beschermen worden terroristen genoemd."

Ze bedoelt hiermee dus letterlijk ANTIFA, zie 03:12.

"Fascisten zetten een beeld neer van wij versus zij."

Weledelgeleerde mevrouw, wat doet u in deze gehele video dan eigenlijk precies zelf?

"Het beste medicijn hiertegen is nieuwsgierig blijven naar de ideeën, de kennis en de ervaring van andersdenkenden."

Behalve natuurlijk als die andersdenkenden iedereen rechts van D66 betreft.

"Dus, blijf in gesprek gaan. En als het kan, betaal voor onafhankelijke journalistiek."

Eens.

"En het [verzet] hoeft ook niet altijd groot te zijn. Hang bijvoorbeeld een poster voor je raam, of draag een button."

Voor die poster moet je dan wel eerst betalend Correspondent-lid worden.

"Ten zesde, maak plezier! Fascistische leiders proberen angst te zaaien, en PLEZIER kan daar een wapen tegen zijn."

Ja dit is dus de linkse variant van als er bij Ongehoord Nederland met een bijna fatale bloeddruk beweerd wordt dat ZWARTE PIET EEN KINDERFEEST is.

"Ga stemmen."

Eens.

"Maar stem niet op een fascist."

Lees: alles rechts van D66. En dat bedoelen we niet polemisch, want als je niet van 'genocide' spreekt, ben je volgens Rosan een fascist.