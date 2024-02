Okee misschien is dit grappig bedoeld en zijn wij er te dom voor, maar wij denken van niet want het is geschreven door Beatrice de Graaf, en zoo Beatrice de Graaf ièts is, is het humorloos. Komt ie: "Wie denkt dat humor de fascist van de democraat onderscheidt, heeft het mis. De grappenmakers van nu zijn de fascisten van toen. De aantrekkingskracht van fascisten in de jaren dertig was hun humor. De manier waarop fascisten, extremisten en terroristen anno nu aanhangers rekruteren, is via grappig bedoelde memes die de superioriteit van de eigen in-group bevestigen en de out-group ridiculiseren, en soms zelfs demoniseren. Humor, zeggen onderzoekers, is ook een vorm van agressie. Het is een vorm van machtsuitoefening die de overgang naar geweld faciliteert. En het verbloemt waar het de extremist echt om gaat: met geweld uitroeien van de ander."

Haha. Haha. Hahahahaha.

Well played, De Graaf. Toch gelachen.