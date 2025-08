Ook nog goed dierennieuws vandaag. Een dierentuin in Aalborg, Denemarken, roept mensen op hun huisdieren te doneren om als levende prooien te dienen in hun roofdierverblijven. Boeeeeehoeeee zieluggg! NEE. Allereerst is dit natuurlijk een hele verbetering voor de roofdieren in Aalborg. Stel je toch voor dat je neven en nichten aan de andere kant van de wereld allemaal vrij ronddartelen door de wildernis en achter de gazelles aan mogen, terwijl jij opgesloten zit en driemaal daags een bak kiloknallers gevoerd krijgt terwijl je wordt aangestaard door een paar bejaarden en tientallen kwijlende kudtkoters. Dat ten behoeve van fokprogramma's en het behoud van bedreigde diersoorten; leuk en aardig, maar het is een eerloos bestaan. Het minste wat je zo'n beest gunt is een prooi die je nog een beetje het gevoel geeft dat je een gevreesd predator bent, eentje die voor je wegrent en het uitkermt als je het in je klauwen krijgt. Natuurlijk, het is voor die cavia/chihuahua/kat/poes geen pretje, maar toch zouden wij dit verkiezen boven een levenslang verblijf in sommige huishoudens. Dan hebben we het nog niet eens over alle beesten die zodra de route de soleil begint te lonken aan een boom of lantaarnpaal worden gebonden, om daarna (als je gevonden wordt) in een dierenasiel te eindigen. Nee, gun ze dan een plek in de voedselketen. Natoerrrrr!