Makkers geweldig. We krijgen een tweede Dierenpartij. Vrede Voor Dieren en dat is lollig want dan is de afkorting VVD. Veel leuker dan de Dierenpartij van nu met die mevrouw die altijd zo boos kijkt. Straks gaan ze ons nog vertellen dat er een tweede GroenLinks komt met precies hetzelfde geleuter - PvdA ofzo. Of dat er een tweede PVV komt, en die noemen we grappig genoeg dan óók gewoon VVD. Of dat er een tweede CDA komt, maar dan met meer meloenen. Of een tweede Denk en die noemen we dan Hamas! Lachen. De mevrouw van de VVD heeft een naam alsof ze van de tweede FVD is (Pascale Plusquin) en dan is het maar te hopen dat de tweede Dierenpartij niet de tweede NSC wordt. Waf!