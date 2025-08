Romantiek, samen op de bank Love Actually kijken, de hoeven door de popcorn roeren, z'n schijt wegscheppen als dat nodig is. Het is er allemaal niet bij als het gaat om een relatie tussen man (Ricardo van Z. uit De Kwakel) en pony. Alle gekheid op een stokje: de verminderd toerekeningsvatbare (goh) Ricardo had zeker acht keer seks met een pony. Tevens had hij kinderporno in zijn bezit en waren er verdenken dat hij een keeshondje had aangerand. U leest: toen de mensen in de rij stonden om de draadjes in hun hersenen te laten verbinden piepte Ricardo ertussenuit om een pony te naaien. "De man krijgt zijn voorwaardelijke straf met een proeftijd van twee jaar. In die tijd moet hij zich melden bij de reclassering, laten behandelen, mag hij niet in de buurt van de pony komen en ook niet in ’digitale omgevingen waar kindermisbruik voorkomt’."