U hebt nog nooit een vuursalamander gezien en als ze in India alles in de Ganges blijven flikkeren, ze in China een miljoenmiljard kolencentrales laten loeien en GroenLinks voortdurend bezig blijft met het verwoesten van bos & het verbranden van bomen, dan gaat u 'm ook nooit meer zien! OOO NEE TOCH NIET DE VUURSALAMANDER! Komt omdat het heel vaak teringweer is en 'door veel regen worden veel larven van de vuursalamander weggespoeld'. Wat een totale ramp. Straks is er helemaal geen gezeik meer over de Formule 1 omdat er geeneens een vuursalamander meer is! U hoort het al: klimaatverandering. En dan maken we de ramp nog wat groter. De zweefvlieg. De edele zweefvlieg, de nobele majestueuze zweefvlieg, hij zit u nooit in de weg, hij weigert zich voor het karretje van de maffia te laten spannen, hij steelt van de rijken en geeft aan de armen, hij is lid van de Vogelbescherming, weigert de fatbike, koopt altijd een straatkrant en bij z'n kibbeling doet hij ravigottesaus. Er zijn 347 soorten zweefvliegen bekend in Nederland, daarvan zijn er 30 'm genokt en dreigen er nog eens 20 te verdwijnen. Wat een totale ramp! Moeten we vanavond weer pannenkoeken bakken in de wetenschap dat er mogelijk 20 van 347 soorten zweefvliegen gaan verdwijnen. Dat gaat dus niet, en dan vallen we weer jankend in slaap met een fles Maker's Mark aan de lip. "De kleine gevlekte langlijf, de Friese bijvlieg, het stomp elfje en veel andere soorten waren vroeger behoorlijk algemeen, maar staan nu op de rode lijst." Kerel houd maar op. De kleine gevlekte langlijf. De Friese bijvlieg. Wat zouden we willen dat we nog wat langer van de kleine gevlekte langlijf konden genieten. Maar ja.