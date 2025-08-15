En wij maar denken dat je werkelijk niets meer mocht zeggen in Engeland. Dat is overigens nog steeds zo, behalve als het over de juiste mensen, de toegewezen vijand gaat. In dit geval de 'rechtse demonstranten' tijdens de etnoculturele Southport-rellen in reactie op de moord van 3 meisjes en poging tot moord op 10 meisjes op een Taylor Swift-feestje door moordenaar Axel Rudakubana (in Wales geboren, Rwandees-Britse ouders).

Maar goed, Bovenstaande Britse PvdA'er Ricky Jones is hedenochtend dus vrijgesproken voor zijn uitspraak begin augustus 2024 over rechtse demonstranten: "And we need to cut all their throats, and get rid of them all!" Na zijn arrestatie verklaarde Jones dat hij zijn uitspraak "in the heat of the moment" deed en dat het hem "extreem spijt". Daar lijkt de rechter vandaag in meegegaan te zijn en The Guardian tekent de vrijspraak als volgt op:

"After just over 30 minutes of deliberation on Friday, jurors found Jones not guilty of encouraging violent disorder. Jones, who at the time was also employed as a full-time official for the Transport Salaried Staffs’ Association (TSSA) union, was arrested on 8 August last year and interviewed by police. (...) Giving evidence in his defence, Jones’s friend Kevin Courtney, a retired teacher and former joint general secretary of the National Education Union (NEU), told the court his language was out of character. “I had not heard him say those words or anything in any way similar to that,” Courtney told jurors."

Toch opmerkelijk, dat door een megafoon oproepen tot de kelen doorsnijden van al (!) je politieke tegenstanders niet geldt als aanzetten of oproepen tot geweld. Des te opmerkelijker als je het afzet tegen de talloze Britse zaken waarin bezorgde burgers wel degelijk veroordeeld werden, soms tot gevangenisstraffen, voor het plaatsen van posts op Facebook en Twitter.

Zaken als deze, deze, deze, deze, deze, deze, deze, deze, deze, deze, deze, deze of de onderstaande zaak van Lucy Connolly wier Facebookpost 4 uur online stond bijvoorbeeld, om maar een fractie van de zaken te noemen.