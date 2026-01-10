Soep van de Week in het StamCafé

Wie schetst mijn vreugde toen ik zag dat Maarten Keulemans, de gerenommeerde en gelauwerde wetenschapsjournalist van de Volkskrant, een twiet aan mij wijdde. Hij adresseerde mij direct en schreef: Wat een raar ophitsertje ben je geworden zeg, @donarturito. Natuurlijk schrijven we gewoon over de Iraanse (hopelijk) opstand. De goede man komt met drie voorbeelden van de berichtgeving over Iran. Twee daarvan zijn analyses van Sacha Kester. Zij is buitenlandredacteur van de Volkskrant, schrijft vanuit de veilige Volkskrant-bunker in de banlieu van de Bijlmer over Israël en de Palestijnse gebieden, het Midden-Oosten en België, maar is eigenlijk hoofdzakelijk bekend als een van de initiatiefnemers van de volledige mislukte heksenjacht op GeenStijl. Haar twee stukjes over Iran gaan vooral over Trump. Maarten Bakker schreef dit over Kester: Nogal laf stuk in de Volkskrant over de protesten in Iran, vooral vanuit het perspectief van het regime dat zich in haar voortbestaan bedreigd voelt. Onderliggend sentiment, het protest van het volk tegen de weerzinwekkende islamistische dictatuur blijft buiten beschouwing. Ook het gruwelijke lot van gearresteerden en gewonden komt niet aan de orde, en van de gewelddadige acties van de autoriteiten wordt vooral de onvermijdelijkheid begrepen. Amerika is de kwade pier, Israël uiteraard ook. Kennelijk is de Erdbrink doctrine doorgedrongen op de burelen van álle Nederlandse nieuwsmedia. Het regime van Iran mag rekenen op een uiterst milde benadering, net als Turkije trouwens, dat tienduizenden politieke gevangenen, politici, leraren, journalisten achter de tralies houdt. Waarom is dit toch?

De Volkskrantcolumnisten schrijven dag in dag uit onvermoeibaar over Trump. Alles wat er in de wereld gebeurt - of er nou een kip de straat oversteekt in Barneveld of dat het eerste kampioenschap langlaufen in de ondergesneeuwde Gazastrook wordt georganiseerd - wordt aan Trump gerelateerd. Alle neuzen van de apies in de Bimbobox van de Volkskrant, staan dezelfde kant op. Ik denk niet dat het hier om oekazes van baron Van Thillo gaat, maar om collectieve zelfcensuur van de inktkoelies van de Azijnbode, die allemaal graag een wit voetje en een bruin vuistje halen bij Pieter Klok. Vanochtend flatste Kustaw Bessems ook nog even zijn kletsnatte hersenscheet op de dampende stronthoop der obligate meningen: Wat is er nodig om eindelijk te handelen nu vanuit Amerika het onversneden fascisme ons recht in het gezicht staart? De enige die niet elke column aan Trump wijdt, is Sander Schimmelpenninck, want die is meer geobsedeerd door Wierd Duk. Deze week was het trouwens echt genieten, want de fapsmurf ging helemaal uit zijn plaat nadat hij betrapt was op het bekijken van juffrouwen in bikini’s op internet. Nou moet ik eerlijk bekennen dat ik ook weleens verwoed heb zitten rukken op dames in zwempakken, korsetten en corrigerend ondergoed, maar dat betrof de Wehkamp. We hebben het hier over de periode van 1970 tot 1972. Daarna kwamen de Candy en Chick: het zwaardere geschut, zeg maar. Ons kleinzielige gifgraafje ging publiekelijk in de aanval op Sam Hagens en Raymond Mens, die in Oranjewinter een grapje over hem hadden gemaakt over zijn fapgedrag. Het wordt tijd dat Pinkeltje een media-adviseur in dienst neemt.

Maarten Keulemans dus. Hij komt uit Rotterdam - een absoluut pluspunt - en studeerde culturele antropologie en geschiedenis. Ik voel verwantschap met Maarten omdat ik antropologie als bijvak had aan de UvA. De colleges vonden plaats in het Spinhuis aan de Oudezijds Achterburgwal. In de faculteit bevond zich een heuse bar die de hele dag geopend was en daar werd de hele dag gezopen door de bebaarde antropologen, die tussen de Duvels door wat monkelden over Margaret Mead, Claude Lévi-Strauss, Clifford Geertz en - last but not least - J.P.B. de Josselin de Jong. Wat een schitterende tijd was dat. Maarten noemde mij ineens een een raar ophitsertje en dat vond ik niet zo gers. Deed hij dat in opdracht van zijn geliefde patroon, dhr. Klok? De voorbeelden die Keulemans gaf over de “intense berichtgeving” van de Volkskrant over Iran, dus die twee stukkies van Kester en een overlijdensbericht van een Iraanse mensenrechtenactivist, waren ook niet zo gers. Inmiddels zijn we vier dagen verder en dit is wat de Volkskrant tot heden, zaterdagochtend, publiceerde over de volksopstand in Iran.

Keulemans is een hartstochtelijke vriend van de show. Hij was natuurlijk de chef van die andere briljante wetenschapsjournalist: Jeroen Trommelen. Trommelen (Sturmabteilung GroenLinks) kreeg eeuwige roem door het boek Het Gifschip van Jaffe Vink. Hij verzon de Probo Koala-sage, over een bootje met een chemisch goedje dat Afrika van de wereldkaart ging vegen en kwam ook in opspraak wegens verzonnen verhalen over de PVV. Mijn goede vriend Martin Bosma diende een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek tegen een Volkskrant-artikel van Trommelen aan meewerkte. De Raad - een papieren tijger - noemde het stuk tendentieus, onnodig grievend en onjuist. De Volkskrant moest rectificeren. Vervolgens werd de onderknuppel van Keulemans ombudsman bij de Volkskrant, een onzinnige fopbaantje voor uitgerangeerde journalisten. De volgende halte is het olifantenkerkhof van de krant en daar rusten de beenderen van de foplichter nu. Villamedia vroeg aan Keulemans: Je profileert je sterk op sociale media, wordt dat door de krant gestimuleerd? Keulemans: ‘De krant is daar zoekende in, net als veel media in Nederland. Hoe gaan we om met dat veld daarbuiten? Ik ben vrij uitgesproken op Twitter – zonder me te misdragen ofzo – en ik ga discussie niet uit de weg. Af en toe schiet ik in mijn emoties wel eens uit mijn slof. Ik heb Hugo de Jonge eens een “lul met vingers” genoemd, toen hij de anderhalve meter maatregel schrapte. Dat had ik niet moeten doen. Volkomen terecht kreeg ik van hoofdredacteur Pieter Klok te horen dat ik dat beter kon laten omdat we ook zakelijk door moeten met dit soort mensen. “Hoe doen we dat als je Hugo de Jonge nog een keer wil interviewen, en jij staat bekend als die jongen die hem een lul met vingers vindt?”, hield hij me voor.’ Inmiddels weten we dat de Volkskrant niet meer zoekende is en met veel ketelmuziek vertrok naar hospice Bluesky: van 732,4K tweeps op X naar 30.000 skeets (sorry, zo heten die onrendabele blauwharigen nu eenmaal). Pieter Klok schreef in een hoofdredactioneel commentaar: Om uitholling van de democratie tegen te gaan, moeten politici opstaan tegen sociale media, ook in Nederland. De analyse is altijd hetzelfde: als wij X verlaten, blijft alleen het radicale geluid op X over en zullen burgers nog sneller radicaliseren. Hiermee miskennen ze dat niet de radicale geluiden, maar de sociale media zelf het grootste probleem zijn. Het is in de eerste plaats aan de EU om de sociale media regels op te leggen zodat hun ondermijnende invloed wordt beperkt – en ze desnoods te verbieden – maar Nederlandse politici zouden ernaar moeten streven om de democratie hier niet verder te laten verzwakken. Klokkie haat Twitter en dat heeft hij niet van een vreemde want zijn baas Van Thillo haat Twitter nog meer - het is de nagel aan zijn doodskist - en de Brusselse financiers van Klok en van Thillo willen zelfs een algeheel verbod op Twitter in de EU invoeren. Een van de redenen waarom Klok systematisch zwijgt over de massale volksopstand in Iran, maar ook over de Somalische megafraude in de Verenigde Staten en over de jodenjacht op Maccabi-supporters in West Midlands en over de Pakistaanse pooier- en loverboybendes, is (los van het feit dat hij nooit en te nimmer Twitter als nieuwsbron zal gebruiken, en laat Twitter nou de enige nieuwsbron over Iran zijn) ongetwijfeld het heilige adagio: Wilders niet in de kaart spelen. Dat de BBC, maar ook de Amerikaanse legacy media, ook wel systeemmedia genoemd, systematisch zwijgen over Iran, is natuurlijk om Farage en Trump en de islamofoben niet in de kaart te spelen. Anders kan ik het ook niet bedenken. Het merkwaardige is dat weldenkende mensen zoals John Cleese en Ronald Plasterk concluderen dat de stilte rond Iran oorverdovend is, maar dat iemand als Maarten Keulemans dat snoeihard ontkent en vervolgens de meest waardeloze voorbeelden geeft in zijn twiet, waarmee hij mijn beschuldiging bevestigt. Zelfs de NOS bericht nu eindelijk over de volksopstand in Iran, al doen ze dat heel subtiel aan de hand van de Iraanse staatstelevisie, die zowaar aandacht besteedde aan de revolutie. Maar bij de Volkskrant is het tot op nu nog steeds krekels en stepperollers. Tot Trump en Bibi de ayatollahs en de mullahs gaan neutraliseren, want dan is de bende van Klok er als de kippen bij: ISLAMOFOBIE! Vervolgens zal de Azijnbode dankbaar Sky News citeren: Terrorist agents from Israël and US have sparked violence in Iran! Ik moet eerlijk toegeven dat ik na de ad hominem van Maarten Keulemans even flink in een papieren boterhamzak moest blazen, maar na een paar uur herpakte ik mezelf en activeerde ik mijn gevreesde trollenleger. Je zou mijn twieps kunnen vergelijken met slapende cellen, of desnoods met zionistische beepers. Het is precies wat Zweinstein zei: _draco dormiens nunquam titillandu_s oftewel: kietel nooit een slapende draak. Nu maar hopen dat boomer Keulemans niet op mij losgaat op TikTok - gehuld in een door zijn mama gebreide trui - want dan ben ik pas echt de sjaak!

KIJKT EN HUIVERT!