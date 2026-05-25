achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Invasieve exoten in het StamCafé

Ja lach maar klootzak

Het was vandaag dertig graden en de moeders moesten de dochters weer eens binnenhouden. De STIERKIKKER is in Nederland. Heel leuk zo'n beest, maar deze loeiende lul sloopt het waterleven, vreet alles op, is te goor voor reigers, verspreidt ziekten en schimmels en voor u het weet ligt-ie met uw vrouw in bed. In NL zijn we dramatisch in het in de kiem smoren van plagen: Aziatische hoornaar, rivierkreeft, halsbandparkiet, antisemiet - het worden er steeds meer. Gelukkig gaat het krachtigste bestuursorgaan van Nederland zich bemoeien met de bestrijding van de stierkikker: de provincie. Oftewel: over vijf jaar lopen er tienduizend van die beesten rond. Zijn stierkikkers eigenlijk eetbaar? Ja dat zijn ze. Kikkerbillen in het StamCafé, zalig Pinksteren enzo, tot morgen.

Uw minst favoriete invasieve exoot

EXOTISCHE POLL

Tags: stierkikker, dierennieuws, fauna
@Mosterd | 25-05-26 | 21:00 | 64 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Lidewij de Vos bukt voorover

Ook JAGERS keren zich tegen De Vos

SCHANDE! HOE DURVEN ZE! EINDELIJK MOMENTUM VOOR EEN PARTIJ DIE ÉCHT IETS ANDERS WIL EN...

@Zorro | 25-02-26 | 13:30 | 112 reacties
2 wolven naast elkaar zittend in het bos

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.