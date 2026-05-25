Het was vandaag dertig graden en de moeders moesten de dochters weer eens binnenhouden. De STIERKIKKER is in Nederland. Heel leuk zo'n beest, maar deze loeiende lul sloopt het waterleven, vreet alles op, is te goor voor reigers, verspreidt ziekten en schimmels en voor u het weet ligt-ie met uw vrouw in bed. In NL zijn we dramatisch in het in de kiem smoren van plagen: Aziatische hoornaar, rivierkreeft, halsbandparkiet, antisemiet - het worden er steeds meer. Gelukkig gaat het krachtigste bestuursorgaan van Nederland zich bemoeien met de bestrijding van de stierkikker: de provincie. Oftewel: over vijf jaar lopen er tienduizend van die beesten rond. Zijn stierkikkers eigenlijk eetbaar? Ja dat zijn ze. Kikkerbillen in het StamCafé, zalig Pinksteren enzo, tot morgen.