Valkparkiet Adje al één jaar vermist
Requiem
Tjielp tjielp - tjielp tjielp tjielp
tjielp tjielp tjielp - tjielp tjielp
tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp
tjielp tjielp tjielp
Tjielp
etc.
"Met de feestdagen voor de deur voelt het gemis van Adje extra zwaar voor Davine van Rooij (39) uit Geldrop. Haar tamme valkparkiet verdween donderdag precies een jaar geleden en is sindsdien spoorloos. (...) Het verlies van Adje voelt nog steeds zwaar, ook voor haar hondje Bowie. (...) Adje kan volgens Davine ook heel goed vliegen, hierdoor kan hij in een korte tijd grote afstanden af kan leggen. (...) Heeft u tips? Als u Adje heeft gezien of tips heeft over waar hij zich bevindt, kunt u contact opnemen via davineadje@gmail.com, dat speciaal voor de zoekactie is aangemaakt."
Herhaling:
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
HOMMELES! In de viswereld
Kenden we maar iemand bij VisTV
Vleermuizen in actie tegen Syriërs
Foto: niet de vleermuizen in het verhaal
'Hoogste wolfdichtheid ter wereld op de Veluwe'
Gewoon doorlopen mensen
VAKANTIETIP. Laat uw huisdier opvreten door tijgers in Denemarken
Dierentuin zoekt levende prooien
GIEREN verzamelen zich boven Nederland
Kan niet goed zijn