Valkparkiet Adje al één jaar vermist

Requiem

Tjielp tjielp - tjielp tjielp tjielp
tjielp tjielp tjielp - tjielp tjielp
tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp
tjielp tjielp tjielp

Tjielp

etc.

"Met de feestdagen voor de deur voelt het gemis van Adje extra zwaar voor Davine van Rooij (39) uit Geldrop. Haar tamme valkparkiet verdween donderdag precies een jaar geleden en is sindsdien spoorloos. (...) Het verlies van Adje voelt nog steeds zwaar, ook voor haar hondje Bowie. (...) Adje kan volgens Davine ook heel goed vliegen, hierdoor kan hij in een korte tijd grote afstanden af kan leggen. (...) Heeft u tips? Als u Adje heeft gezien of tips heeft over waar hij zich bevindt, kunt u contact opnemen via davineadje@gmail.com, dat speciaal voor de zoekactie is aangemaakt."

Herhaling:

Tags: dierennieuws, valkparkiet, adje
@Mosterd | 18-12-25 | 18:40 | 104 reacties

Reaguursels

