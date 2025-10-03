'Hoogste wolfdichtheid ter wereld op de Veluwe'
Gewoon doorlopen mensen
Kijk dat kan natuurlijk alleen maar goed gaan! ONZE Veluwe heeft de hoogste wolfdichtheid van alle gebieden ter wereld. 116 van die lelijke eikels lopen er rond. Wolvenlover Erik Koffeman telt 10 nesten met ouderparen en 56 wolven, plus 40 jaarlingen en ouderwolven. "Het is de grootste wolvendichtheid ter wereld, in een van de dichtstbevolkte landen ter wereld", zegt Koffeman. Moeders houd uw kinderen binnen, maar de schapenhouders laten we lekker verrotten. Voor uw wandeltocht over de Veluwe adviseren wij deze.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Springwolf mag niet worden afgeknald
Kun je een wolf straffen voor normaal gedrag?
Renske Kruitbosch (Stentor / AD) schrijft allerdomste column ooit over de wolf
Hoi Kitty please kom terug van je zwangerschapsverlof
Door wolf aangevallen hond Daisy dood gevonden, hondenprotest bij gemeentehuis Epe
BEZORGDE BAASJES, VERENIGT U.
VIJFHONDERD wolvenaanvallen eerste helft 2025
Tja dat is wat wolven doen he
XR demonstreert tegen afschieten wolf want 'wolven hebben rust nodig'
De wolf heeft tijdens die 'Mars voor Bram' door het bos de kans om het grappigste ooit te doen
VAKANTIETIP. Laat uw huisdier opvreten door tijgers in Denemarken
Dierentuin zoekt levende prooien