Kijk dat kan natuurlijk alleen maar goed gaan! ONZE Veluwe heeft de hoogste wolfdichtheid van alle gebieden ter wereld. 116 van die lelijke eikels lopen er rond. Wolvenlover Erik Koffeman telt 10 nesten met ouderparen en 56 wolven, plus 40 jaarlingen en ouderwolven. "Het is de grootste wolvendichtheid ter wereld, in een van de dichtstbevolkte landen ter wereld", zegt Koffeman. Moeders houd uw kinderen binnen, maar de schapenhouders laten we lekker verrotten. Voor uw wandeltocht over de Veluwe adviseren wij deze.