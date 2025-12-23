Tragisch novum in het Slavische Slachthuis: drones vs paarden
goedemorgen heb genade
An enemy assault with horses.— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 22, 2025
This incident was recorded by our drone operators. And the occupiers were destroyed.
📹:92nd Assault Brigade pic.twitter.com/MiN0JUT76I
Edel dier verneveld door eerloze glasvezelmug, zo'n vervlechting van tijdlijnen die je liever niet ziet. In een langere versie van de video is te zien hoe de tweede ruiter lijkt te ontkomen en zijn paard achterlaat. Droevige toestand, maar in dit geval stuurde Rusland ze willens en wetens zelf. Al had dat naargeestige clownsmuziekje van het Oekraïense MinDef er echt niet onder gehoeven. Helaas liet JD Vance gisteren doorschemeren dat hij een hard hoofd begint te krijgen in het vredesproces. In een exclusief interview met UnHerd zei hij: "We’re going to keep on trying to negotiate. And I think that we’ve made progress, but sitting here today, I wouldn’t say with confidence that we’re going to get to a peaceful resolution." De kerstgedachte is daar ver weg. Meer glasvezelhel na de breek.
Meer verse hel: 'ambush drones' met klauwen
A Ukrainian company is currently developing “Ambush drones” which wait for targets perched in trees, under the cover of leafs.— Doves Of Freedom (@DovesOfFreedom) December 22, 2025
🇺🇦 pic.twitter.com/Am8IacaVD2
welja
A drone that flies through the sky — and swims underwater.— Pascal Bornet (@pascal_bornet) December 22, 2025
Yes, you read that right. One student just built it.
Andrei Copaci created this hybrid drone for his Bachelor’s project — 3D-printed, self-coded, and powered by variable-pitch propellers that adapt mid-flight to move… pic.twitter.com/eDZmLohqXl
Meeste drones zijn dus niet draadloos, maar vliegen met glasvezel
WATCH: Lyman, Ukraine is fully covered in a web of fiber-optic cables left by Ukrainian and Russian drone operators. pic.twitter.com/Z382SCgVDf— Clash Report (@clashreport) December 19, 2025
Zo zien die kabelspoelen eruit
A detailed demonstration of FPV drone with fiber optic control developed by Chinese Skywalker Technology.— Clash Report (@clashreport) August 19, 2024
Depending on the flight range requirement, the drone is offered with 1, 5 and 10 km cable reels.
The 5 km cable reel weighs 1.1 kg. pic.twitter.com/2D210lCx5G
Spoel van 60 (!) kilometer
Demonstration of 50 and 60 km optifibre spools over waterbody by the chienese. pic.twitter.com/8w3Z5npU9A— Baelthass (@baelthass404) November 4, 2025
