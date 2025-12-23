Edel dier verneveld door eerloze glasvezelmug, zo'n vervlechting van tijdlijnen die je liever niet ziet. In een langere versie van de video is te zien hoe de tweede ruiter lijkt te ontkomen en zijn paard achterlaat. Droevige toestand, maar in dit geval stuurde Rusland ze willens en wetens zelf. Al had dat naargeestige clownsmuziekje van het Oekraïense MinDef er echt niet onder gehoeven. Helaas liet JD Vance gisteren doorschemeren dat hij een hard hoofd begint te krijgen in het vredesproces. In een exclusief interview met UnHerd zei hij: "We’re going to keep on trying to negotiate. And I think that we’ve made progress, but sitting here today, I wouldn’t say with confidence that we’re going to get to a peaceful resolution." De kerstgedachte is daar ver weg. Meer glasvezelhel na de breek.