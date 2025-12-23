achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Tragisch novum in het Slavische Slachthuis: drones vs paarden

goedemorgen heb genade

Edel dier verneveld door eerloze glasvezelmug, zo'n vervlechting van tijdlijnen die je liever niet ziet. In een langere versie van de video is te zien hoe de tweede ruiter lijkt te ontkomen en zijn paard achterlaat. Droevige toestand, maar in dit geval stuurde Rusland ze willens en wetens zelf. Al had dat naargeestige clownsmuziekje van het Oekraïense MinDef er echt niet onder gehoeven. Helaas liet JD Vance gisteren doorschemeren dat hij een hard hoofd begint te krijgen in het vredesproces. In een exclusief interview met UnHerd zei hij: "We’re going to keep on trying to negotiate. And I think that we’ve made progress, but sitting here today, I wouldn’t say with confidence that we’re going to get to a peaceful resolution." De kerstgedachte is daar ver weg. Meer glasvezelhel na de breek.

Meer verse hel: 'ambush drones' met klauwen

welja

Meeste drones zijn dus niet draadloos, maar vliegen met glasvezel

Zo zien die kabelspoelen eruit

Spoel van 60 (!) kilometer

Tags: Slavisch Slachthuis, drones, paarden
@Spartacus | 23-12-25 | 08:30 | 286 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.