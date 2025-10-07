achtergrond

NOU JAAAAA. Nog steeds geen beeld van RUSSISCHE DRONES boven Denemarken

Zouden ze er: niet zijn?

HUH MAAR VOLGENS DE NOS EN CLINGENDAEL (op 4 oktober, ruim na dit topic op GeenStijl dus) WAREN HET DE RUSSEN?? 

Kijk nou wat we in Denemarken (via) zien. Een "pludseligt et mærkbart skifte i retorikken". Wij spreken geen Deens maar menen hier toch "plotseling een merkbare verschuiving in de retoriek" waar te nemen. Een waarneming die ons niet verbaast, en de kenners van dronewatch.nl al helemaal niet, aangezien wij ons al een tijdje verbazen over al die waarnemingen van drones die bij nader inzien toch niet echt drones blijken te zijn, maar bijvoorbeeld een ballon. De Deense minister van Defensie zegt dat hij inmiddels niet meer over "droneobservationer" spreekt, maar over "luftobservationer", wat inderdaad een merkbare verschuiving in de retoriek is. Inmiddels zijn er exact 0 beelden vrijgegeven waarop een duidelijke Russische drone te zien is. Wat ook niet zo raar is, want Rusland gaat Denemarken helemaal niet aanvallen, sterker nog, Poetin lacht al die hysterische Europeanen in hun gezicht uit. Ondertussen zijn onze journalisten en politici zo druk met het bang maken van het publiek voor de Russen dat de Russen ook de schuld krijgen van dingen die de Russen helemaal niet gedaan hebben. Terwijl, het probleem met die Russen is nou juist dat ze wel hele erge dingen doen en daar keihard over liegen. Maar als Europa onder aanvoering van Von der Leyen en de Financial Leugenaars net zo'n keiharde desinformatie-campagne gaat voeren, then what are we fighting for?

Tags: russen, drones, denemarken
@Ronaldo | 07-10-25 | 20:00 | 108 reacties

