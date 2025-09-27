DEENSE EN NOORSE TOESTANDEN? Waarschijnlijk niet, en waarschijnlijk wel 'een hobbyist', maar de sluiting van de baan is wel echt ongebruikelijk. De NOS schrijft: "De Polderbaan op Schiphol is vanmiddag zo'n 45 minuten gesloten geweest, nadat piloten en vliegtuigspotters een drone hadden gezien. De marechaussee zegt dat er rond 12.10 uur meerdere meldingen van piloten binnenkwamen bij de luchtverkeersleiding. Die hadden een drone zien vliegen op zo'n 150 meter hoogte. (...) Volgens de marechaussee is er door verschillende eenheden gezocht. Daarbij werd een politiehelikopter ingezet, maar de drone en de bestuurder zijn niet gevonden. De woordvoerder zegt dat het "vermoedelijk om een hobbyist" gaat, omdat de drone verder niet is waargenomen. Wel noemt hij het "vrij uniek" dat het vliegverkeer op een van de banen wordt stilgelegd vanwege een drone. Vliegtuigen werden vanwege de dronemelding drie kwartier omgeleid van de Polderbaan naar de Zwanenburgbaan. Het is niet bekend om wat voor drone het ging, maar de marechaussee zegt dat het waarschijnlijk een kleine drone was. Rond 13.00 uur werd de Polderbaan weer vrijgegeven." Ja makkers, dronen bij Schiphol mag dus niet hè.

LOL Update: Het was wss EEN BALLON