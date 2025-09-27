achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

"Vrij uniek", Schiphols Polderbaan 3 kwartier dicht door drone

Vliegverkeer ruw verstoord

DEENSE EN NOORSE TOESTANDEN? Waarschijnlijk niet, en waarschijnlijk wel 'een hobbyist', maar de sluiting van de baan is wel echt ongebruikelijk. De NOS schrijft: "De Polderbaan op Schiphol is vanmiddag zo'n 45 minuten gesloten geweest, nadat piloten en vliegtuigspotters een drone hadden gezien. De marechaussee zegt dat er rond 12.10 uur meerdere meldingen van piloten binnenkwamen bij de luchtverkeersleiding. Die hadden een drone zien vliegen op zo'n 150 meter hoogte. (...) Volgens de marechaussee is er door verschillende eenheden gezocht. Daarbij werd een politiehelikopter ingezet, maar de drone en de bestuurder zijn niet gevonden. De woordvoerder zegt dat het "vermoedelijk om een hobbyist" gaat, omdat de drone verder niet is waargenomen. Wel noemt hij het "vrij uniek" dat het vliegverkeer op een van de banen wordt stilgelegd vanwege een drone. Vliegtuigen werden vanwege de dronemelding drie kwartier omgeleid van de Polderbaan naar de Zwanenburgbaan. Het is niet bekend om wat voor drone het ging, maar de marechaussee zegt dat het waarschijnlijk een kleine drone was. Rond 13.00 uur werd de Polderbaan weer vrijgegeven." Ja makkers, dronen bij Schiphol mag dus niet hè.
LOL Update: Het was wss EEN BALLON

Tags: Schiphol, drone, sluiting, polderbaan
@Spartacus | 27-09-25 | 17:30 | 97 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Zo zag u de P-51 Mustang niet eerder

Okay het is geen P-51 maar een 70% replica met volkomen gemoderniseerde avionics, de SW-51 Mustang

@Spartacus | 29-12-24 | 19:09 | 49 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.