HEFTIGE VIDEO. Iraanse politieagent geëxecuteerd tijdens autoritje
Goed, in Nijmegen zwaait men weleens met een bijl, in Amerika schieten ze zo nu en dan een vrouw in een auto dood, maar in Iran, nou daar kunnen ze er ook wat van. De revolutie verloopt er vanuit de demonstranten vooralsnog relatief geweldloos, maar daar heeft natuurlijk niet iedereen een boodschap aan. Neem dit filmpje, waarin een hoge politiepief (Mahmoud Haghighat) nietsvermoedend een ritje maakt en met kogels wordt doorzeeft. Volgens Iraanse staatsmedia zijn de daders strijders van Jaish al-Adl. Zij voeren al sinds 2003 gewapend en niet zelden extreem gewelddadig verzet tegen het regime (eerst onder een andere naam, waarna ze in 2012 een doorstart maakten). Het gaat om separatistische soennieten, die een minderheid in die regio zijn en in december nog een 'nieuwe strategie' aankondigden. Volgens Iran International claimt overigens ook een andere, recent opgerichte gewapende groepering de moord, "citing recent crackdowns on protesters."
A police officer was killed by gunfire in the city of Iranshahr on Wednesday, as security forces said efforts to identify those responsible were continuing, state media reported.— Iran International English (@IranIntl_En) January 7, 2026
The officer, identified as Mahmoud Haghighat, served with the local police command. Mehr News Agency…
