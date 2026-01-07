achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

HEFTIGE VIDEO. Iraanse politieagent geëxecuteerd tijdens autoritje

Sodeju

Goed, in Nijmegen zwaait men weleens met een bijl, in Amerika schieten ze zo nu en dan een vrouw in een auto dood, maar in Iran, nou daar kunnen ze er ook wat van. De revolutie verloopt er vanuit de demonstranten vooralsnog relatief geweldloos, maar daar heeft natuurlijk niet iedereen een boodschap aan. Neem dit filmpje, waarin een hoge politiepief (Mahmoud Haghighat) nietsvermoedend een ritje maakt en met kogels wordt doorzeeft. Volgens Iraanse staatsmedia zijn de daders strijders van Jaish al-Adl. Zij voeren al sinds 2003 gewapend en niet zelden extreem gewelddadig verzet tegen het regime (eerst onder een andere naam, waarna ze in 2012 een doorstart maakten). Het gaat om separatistische soennieten, die een minderheid in die regio zijn en in december nog een 'nieuwe strategie' aankondigden. Volgens Iran International claimt overigens ook een andere, recent opgerichte gewapende groepering de moord, "citing recent crackdowns on protesters."

Tags: iran, wtf, pief paf poef
@Schots, scheef | 07-01-26 | 21:35 | 20 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

BEELD - Venezolaanse president Maduro geland in VS

Wij onderbreken het WK Darts Stamcafé voor het wereldgebeuren

@Ronaldo | 03-01-26 | 23:38 | 324 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.