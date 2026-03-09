achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

'Man' 'snapt' 'IM' 'Khamenei' 'The Economist' 'niet'

Jezus wat een agressie in The Economist!

Het ironische van de ironie is dat het op een gegeven moment geen ironie meer is, maar een social media post waarin 9 grappen zo dodelijk ernstig besproken worden dat je denkt dat je in een soort eindeloze redactievergadering van Lubach terecht bent gekomen. Maar goed, dit is nu waar we zijn als Westerse beschaving. Een post op twitter van 'auteur' Saul Sadka die zijn lezers oproept piswoest te worden op een tijdschrift dat geen aanhalingstekens gebruikt als Amerika de Grote Satan wordt genoemd. Terwijl. Als je wrede dictators niet eens meer een sarcastische trap na mag geven. Waar vechten we dan in vredesnaam voor?

(LIVEBLOG IRAN HIER)

Never go full DDS

Welja, die vreselijke Lindsay ook

Enfin, wat Holland zegt

Tags: ironie, khamenei, rip voor de nabestaanden
@Ronaldo | 10-03-26 | 14:05 | 33 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

LIVEBLOG 5. Iran bevestigt dood Khamenei, blijft aanvallen

Supreme leader in je broekje

(Dossier: eerste liveblog, tweede liveblog, derde liveblog (met speculaties over dood Khamenei, vierde liveblog (met het verlossende woord))

@Schots, scheef | 01-03-26 | 07:30 | 1298 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.