Het ironische van de ironie is dat het op een gegeven moment geen ironie meer is, maar een social media post waarin 9 grappen zo dodelijk ernstig besproken worden dat je denkt dat je in een soort eindeloze redactievergadering van Lubach terecht bent gekomen. Maar goed, dit is nu waar we zijn als Westerse beschaving. Een post op twitter van 'auteur' Saul Sadka die zijn lezers oproept piswoest te worden op een tijdschrift dat geen aanhalingstekens gebruikt als Amerika de Grote Satan wordt genoemd. Terwijl. Als je wrede dictators niet eens meer een sarcastische trap na mag geven. Waar vechten we dan in vredesnaam voor?

(LIVEBLOG IRAN HIER)