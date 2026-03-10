(LIVEBLOG IRAN HIER)

Slecht nieuws voor mensen die verknocht zijn aan Turning Point Nederland (voorheen Turning Point Netherlands, daar weer voor Turning Point Netherlands USA). Het is daar: een zooitje. Ene Daniël van Deutekom, die was verbonden aan Turning Point Nederland en vindt dat u heel veel kinderen moet krijgen, is niet langer verbonden aan Turning Point Nederland, omdat Turning Point Nederland het niet genoeg opnam voor de onterecht gearresteerde totaalgek Tom de Wal, en omdat Turning Point Nederland zich 'duidelijk distantieerde van de visie van Charlie Kirk,' hoewel Daniël niet duidelijk maakt in welk opzicht en ook nalaat te vertellen wat die visie precies behelst, iets dat overigens op de website van Turning Point Nederland ook nogal vaag blijft. Nu kun je het met Charlie Kirk verder hartstikke oneens zijn maar die jongen had in ieder geval een groot retorisch vermogen en een minstens even groot talent voor publiek spreken, en dat is helaas met de beste wil van de wereld niet over Van Deutekom te zeggen. Hoe dan ook, echt grof: Turning Point Nederland heeft doelbewust het Instagram-account van Daniël offline laten halen, terwijl Daniël daar hele leuke foto's had verzameld en ook volgers. Totale Judasstreek maar gelukkig is hij inmiddels weer in de lucht. Nou echt godvergeten spannend allemaal.