Eens kijken wie dit jaar de Oudejaarsconference verzorgt

Misschien wel iemand die heel erg grappig is of juist spitsvondig, scherp en leuk...

[VOLG LIVEBLOG IRAN HIER]

hoinu.nl bericht over claudia de breijclaudia de breij verzorgt de oudejaarsconferenceaan het einde van het jaar mogen we weer lachen met claudia de breij lezen we in de telegraafclaudia de breij in trouwdoei

Tja

Tags: Claudia de Breij, oudejaarsconference, lachen
@Dorbeck | 10-03-26 | 09:25 | 280 reacties

Reaguursels

Meghan Markle heeft het zwaar

Ook zwaar: kijken en luisteren naar een heel interview met Meghan

@Dorbeck | 30-04-25 | 20:00 | 111 reacties

