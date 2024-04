Ja sorry maar we moeten het even over cabaretier Martijn Koning hebben. Die heeft zijn excuses aangeboden aan rapper Donnie voor bovenstaande radiocolumn. Dat was natuurlijk nergens voor nodig. Martijn Koning had wellicht zijn excuses aan kunnen bieden aan zijn luisteraars voor het opwarmen van de lauwe prak 'niet vaccineren is dom' en de nog lauwere prak 'rapper Donnie zit vaak in reclamecampagnes', al zitten we allemaal wel eens om een onderwerp verlegen.

Maar waar Martijn Koning echt zijn excuses voor aan had MOETEN bieden is het in stand houden van een cultuur waarin iedereen maar om de haverklap excuses voor allerlei dingen loopt aan te bieden waar je helemaal geen excuses voor hoeft aan te bieden. Rapper Donnie is veel te veel op tv, dat is de schuld van rapper Donnie en als er af en toe een grap over rapper Donnie wordt gemaakt dan hoort dat een beetje bij rapper Donnie zijn en sorry maar als je daar al je excuses voor aan gaat bieden dan kun je beter gewoon in een live-uitzending Thierry Baudet zo humorloos beledigen dat hij wegloopt uit een talkshow van Eva Jinek. Dan valt er tenminste nog wat te lachen.

DISCLAIMER: Als deze excuses een geintje van Donnie en Martijn blijken om in RTL Boulevard en NU.nl/achterklap te komen (wat we hopen): sorry voor dit topic.