Een liedje van Brigitte Kaandorp is door de VARAgids uitgeroepen tot beste grap ooit. Wij vinden het verkiezen van een 'beste grap ooit' daarentegen een nog veel betere grap. Op X werd er om het Andries Knevel-lied van Kaandorp maar weinig gelachen, er kwamen met name reacties van woeste christenen die het seksualiseren van de heilige Andries niet op prijs stelden. Er is echter een veel fundamenteler probleem. Humor is ongrijpbaar. Een goede grap is afhankelijk van talloze factoren en uiteindelijk ook persoonlijke smaak. Die smaken liggen zo uiteen dat wanneer je humor om te lachen aan een democratisch proces onderwerpt om te bepalen wat het allerbeste is, je uitkomt bij middelmaat. Vervolgens presenteer je het - op zichzelf best geinige - liedje aan het publiek met de aankondiging dat ze zullen lachen zoals ze nog nooit gelachen hebben en eindig je met pure teleurstelling. De teleurstelling zat hem ons ook in het feit dat zoveel van 's lands komieken zich hebben laten lenen voor deze wanvertoning. De vakjury werd nota bene geleid door André van Duin, toch wel iemand van wie je enige kennis over de complexe mechaniek van humor verwacht.

Dat gezegd hebbende, beste grappen ooit volgens GeenStijl na de breek!